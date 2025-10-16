Pogledajte kandidate iz emisije 'Ljubav je na selu': Oni su u potrazi za onom pravom

Ljubav ponovno dolazi na hrvatska sela. RTL uskoro kreće s emitiranjem 18. sezone showa ''Ljubav je na selu'', a novi farmeri spremni su otvoriti vrata svojih imanja i svojih srca u potrazi za onom pravom. Pred nama je još jedna sezona ispunjena emocijama, iskrenim trenucima i neočekivanim obratima.

Ovo su kandidati koji će se ove jeseni odvažiti pronaći ljubav svog života. Zavirite u galeriju i pogledajte kog gledamo u ovoj sezoni.

Nova sezona ''Ljubav je na selu'' počinje uskoro, samo na RTL-u i platformi Voyo.