Što se događa iza kulisa? Pogledajte kako Viktorijine anđelice izgledaju prije izlaska na pistu

Sinoć je svjetska modna scena ponovno zasjala u punom sjaju - održana je najspektakularnija ružičasta večer godine, Victoria’s Secret Show 2025. Ovogodišnji spektakl vratio je onaj prepoznatljiv glamur, raskoš i energiju koja je godinama činila ovaj događaj simbolom ljepote.

Na pisti su se redale svjetski poznate manekenke u impresivnim kreacijama koje su spajale visoku modu, umjetnost i senzualnost. Uz nove “anđele” koji su debitirali pred reflektorima, nastupile su i legendarne zvijezde koje su obilježile povijest brenda.

No, dok svjetla reflektora obasjavaju pistu, iza kulisa vlada potpuno drugačiji svijet - svijet uzbuđenja, žurbe i tisuću detalja koji stvaraju savršenstvo. Mnoge zanima što se sve događa prije nego što djevojke zakorače na pistu, a u našoj galeriji pogledajte djelić tog spektakla.