Najseksipilniji show na svijetu: Viktorijine anđelice pokazale svoje obline i pokorile pistu

New York je sinoć ponovno zasjao u ružičastom! Legendarni Victoria’s Secret Fashion Show 2025. okupio je neke od najvećih zvijezda svjetske modne scene. Nakon nekoliko godina promjena u konceptu, revija se vratila u punom sjaju, s blistavom pistom, raskošnim kostimima i prepoznatljivom dozom luksuza. Glavne zvijezde večeri bile su Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima i Behati Prinsloo, dok su brojni gosti i obožavatelji iz cijelog svijeta s oduševljenjem pratili show. Tko je sve prošetao pistom - pogledajte u našoj galeriji.