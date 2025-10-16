TKO JE PROŠETAO? /

Najseksipilniji show na svijetu: Viktorijine anđelice pokazale svoje obline i pokorile pistu

Foto: Matt Baron/bei/shutterstock Editorial/profimedia
Gigi Hadid
New York je sinoć ponovno zasjao u ružičastom! Legendarni Victoria’s Secret Fashion Show 2025. okupio je neke od najvećih zvijezda svjetske modne scene. Nakon nekoliko godina promjena u konceptu, revija se vratila u punom sjaju, s blistavom pistom, raskošnim kostimima i prepoznatljivom dozom luksuza. Glavne zvijezde večeri bile su Gigi Hadid, Bella Hadid, Adriana Lima i Behati Prinsloo, dok su brojni gosti i obožavatelji iz cijelog svijeta s oduševljenjem pratili show. Tko je sve prošetao pistom - pogledajte u našoj galeriji. 

16.10.2025.
8:42
Hot.hr
Profimedia
Victoria Secret AngelsRevija2025
