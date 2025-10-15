Bez gaćica i grudnjaka? Ma može! Ovo su najbolja izdanja Jennifer Lopez

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (55) godinama je sinonim za modnu hrabrost i besprijekoran stil. Iako neprestano pomiče granice, njezin modni izričaj ostaje jednako snažan i relevantan. Bez straha od eksperimentiranja, J-Lo na crvenom tepihu uvijek oduševljava. Bilo da bira minimalističke krojeve ili hrabre, provokativne dekoltee, J-Lo jednostavno zna kako ostaviti snažan dojam. Neke od njezinih najboljih izdanja - pogledajte u našoj galeriji.