Čitava Hrvatska priča o velikom Mirku Filipoviću! Evo što se stvarno događa

Mirko Filipović, poznat kao Cro Cop, najbolji je hrvatski MMA borac svih vremena koji se, kako portal Net.hr doznaje, želi vratiti u ring. Iako je kao dijete sanjao o sportu, nije mogao ni zamisliti da će jednog dana postati jedno od najpoznatijih imena borilačkih sportova na svijetu. Njegov nadimak Cro Cop nastao je iz razloga jer je bio pripadnik ATJ Lučko, elitne hrvatske policijske postrojbe. Upravo su disciplina i odlučnost koje je stekao u tom razdoblju kasnije postale njegov zaštitni znak u ringu. Fedor Emelianenko nedavno je otkrio kako je bilo vrlo blizu da se dogodi boksački meč između njega i Mirka Cro Copa u Japanu, ali je meč na kraju, za sada, propao. To je pokrenulo čitavu priču oko Mirkovog povratka u hrvatskim medijima.

"Pričalo se o našem revanšu i nedavno me jedna organizacija kontaktirala da održimo naš meč u Japanu“, objasnio je Fedor. "Željeli su održati naš meč sada, 20 godina kasnije, prema boksačkim pravilima", rekao je legendarni ruski borac, po mnogima najbolji MMA borac ikad, prenosi Calfkicker.

Oba borca su već potpisala ugovor, ali sve se izjalovilo u posljednjem trenutku.

"Definitivno sam već počeo s pripremama, a vjerojatno je i Mirko počeo. Ako Bog da, dogodit će se. Teško je to organizirati. Ovdje je potreban prikladan protivnik.“

Od ringa do svjetske slave

Ono što se zna da Mirko Filipović svakodnevno trenira, da mu borbe nedostaju jer je čitav život u borilačkom sportu, ali još uvijek sam Mirko nije potvrdio povratak.

No, vratimo se mi u povijest, kako bi opjevali veliku karijeru Mirka Filipovića, jednog od najupečatljivijih hrvatskih sportaša ikad. Mirko je svojedobno trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda, a to malo tko može. Mirko Cro Cop Filipović je karijeru započeo kao boksač, pa je postao kickboksač, a ubrzo je postao poznat po svom eksplozivnom stilu i razornom lijevom high kicku koji je završavao mnoge borbe. Na K-1 Grand Prixu 1996. godine pobijedio je Jeromea Le Bannera i borio se s Ernestom Hoostom. Iako je borba bila izjednačena, suci su nakon dodatne runde pobjedu dodijelili Nizozemcu. Svjetsku je javnost privukao pobjedom protiv Mikea Bernarda, jednog od najboljih boraca K-1 u to vrijeme. Pobijedio je i japansku zvijezdu Musashija te australskog karate borca Sama Greca.

Njegov pravi uspon dogodio se u PRIDE-u, japanskoj MMA organizaciji koja je svojedobno bila najjača MMA promocija na svijetu. Tamo je postao svjetska zvijezda i simbol borilačkog duha. Njegove borbe s Fedorom Emelianenkom, Wanderleijem Silvom i Joshom Barnettom postale su klasici. Vrhunac karijere dosegnuo je 2006. godine kada je u jednoj noći pobijedio Silvu i Barnetta i osvojio PRIDE Grand Prix — titulu o kojoj sanjaju svi borci.

UFC, povratak i kraj karijere

Nakon uspjeha u Japanu, Mirko se pridružio UFC-u, ali tamo nije uspio ponoviti iste rezultate. Ipak, ni tada nije odustao. Vratio se u Japan, gdje su ga navijači obožavali, i ondje završio karijeru pobjedom.

Zbog zdravstvenih razloga povukao se 2019. godine, nakon više od 20 godina profesionalne borbe.

Život izvan ringa

Iako je bio nemilosrdan borac, privatno je Mirko miran, smiren i obiteljski čovjek. Oženjen je Klaudijom, s kojom ima dvojicu sinova. Živi u Zagrebu, gdje vodi vlastitu teretanu i prenosi svoje znanje mlađim borcima.

Uvijek je naglašavao da mu je Hrvatska iznad svega i da je ponosan što je mogao predstavljati svoju zemlju diljem svijeta. Nikada nije zaboravio odakle dolazi, a njegova skromnost i profesionalnost ostali su primjer mnogima.

Naslijeđe borca

Mirko Cro Cop nije bio samo borac — bio je simbol upornosti, discipline i vjere u sebe.

Njegov poznati moto "Bez borbe nema pobjede“ najbolje opisuje njegov život.

Od malog mjesta u Slavoniji do svjetskih dvorana, od policijske uniforme do šampionskog pojasa. Mirko je dokazao da se radom i voljom može stići daleko.