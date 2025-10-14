Legendarni Fedor otkrio: 'Borba s Cro Copom je već bila dogovorena, obojica smo spremni'

Fedor Emilijanenko, nedavno je otkrio kako je bilo vrlo blizu da se dogodi boksački međ između njega i Mirka Cro Copa u Japanu, ali je meč na kraju, za sada, propao.

„Pričalo se o našem revanšu i nedavno me jedna organizacija kontaktirala da održimo naš meč u Japanu“, objasnio je Fedor. „Željeli su održati naš meč sada, 20 godina kasnije, prema boksačkim pravilima", rekao je legendarni ruski borac, prenosi Calfkicker.

Oba borca su već potpisala ugovor, ali sve se izjalovilo u posljednjem trenutku. „Definitivno sam već počeo s pripremama, a vjerojatno je i Mirko počeo. Ako Bog da, dogodit će se. Teško je to organizirati. Ovdje je potreban prikladan protivnik.“

Fedor je otkrio kako je u odličnoj formi iako je ušao u 50. godinu života i kako se fokusirao na boksačke treninge. Za Mirka znamo da je u odličnoj formi, ali prije nekoliko godina je doživio moždani udar i tada se činilo da ga nikada više nećemo vidjeti i u borbi, ali i on je rekao kako je sve moguće.

