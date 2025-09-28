Legendarni rival Cro Copa i jedan od najpoznatijih boraca teško nokautiran u makljaži nakon kraja meča

Wanderlei Silva doživio je potpuni kaos u svom boksačkom debiju. Meč u Sao Paulu završio je diskvalifikacijom, a zatim i šokantnim nokautom u masovnoj tučnjavi koja je šokirala svijet.

Nekadašnji rival Mirka Filipovića i jedan od legendarnih MMA boraca, poznat kao 'The Axe Murderer', u glavnoj borbi priredbe Spaten Fight Night 2 sučelio se s brazilskim boksačkim velikanom Acelinom 'Popóom' Freitasom.

Već u prvoj rundi Silva je bio ozbiljno uzdrman, a u drugoj je ponovno primio čiste udarce. Treća runda izmaknula je kontroli – Silva je pregazio Freitasa i gurnuo ga na pod. Do kraja dionice nastao je potpuni metež, s udarcima koji su padali i nakon zvona.

U četvrtoj rundi uslijedila je kulminacija. Silva je dvaput udario glavom, izgubio bodove, a potom primio snažan lijevi kroše. Uslijedio je još jedan prekršaj pa mu je sudac oduzeo i treći bod te ga diskvalificirao. A tada je scena eksplodirala.

U ring su utrčali članovi oba tabora – uz Silvu su bili Fabricio Werdum i Andre Dida, dok su Freitasovi ljudi branili svoj kut. Uslijedila je masovna tučnjava, a usred naguravanja Silvu je nokautirao član Freitasova tima odjeven u smoking. Sve izgleda kao ludi akcijski film za koji bi ljudi masno platili ulaznice, a u današnje vrijeme i snimili pokoji trenutak sa svojim mobitelom.

