Meteorologinja otkrila što nas čeka za doček, pa najavila snijeg i kišu s grmljavinom

Hladno i suho - to je ukratko opis vremena koje ćemo imati u nedjelju i sljedećih nekoliko dana, sve to pod utjecajem polja visokog tlaka zraka koje se sa sjevera pruža prema nama. Neka značajnija promjena pa čak i snijeg tek tamo potkraj idućeg tjedna.

Ujutro u većini zemlje sunčano, ali i dosta hladno. Temperatura će se u gorskom dijelu spustiti do minus pet Celzijevih stupnjeva, dok će u nizinskom biti oko minus dva. Na Jadranu od tri na sjevernom dijelu do devet na krajnjem jugu, a osjećaj hladnoće ovdje će pojačavati bura s jakim pa i olujnim udarima.

Danas se konačno razilazi magla i u središnjem dijelu unutrašnjosti i to u nekim mjestima tek sredinom dana. Najviša dnevna temperatura uglavnom tri ili četiri stupnja iznad nule, ali u usporedbi s današnjim danom bit će to zatopljenje od nekoliko stupnjeva

Istočni dio sutra ostaje suh i sunčan veći dio dana. Ovdje će puhati umjeren sjeverozapadni vjetar, a najviša temperatura uglavnom između tri i šest stupnjeva

Bez promjena i na jugu zemlje. Sunčani dani uz slabu do umjerenu buru, a temperatura ovdje oko 15 Celzijevih stupnjeva. Nešto o čemu mi u kopnenom dijelu možemo samo sanjati

Slično, ali malo hladnije bit će na sjevernom dijelu gdje će i bura biti jača - osobito podno Velebita sredinom dana kad će imati olujne udare. U gorskom dijelu također sunčano, ali hladno - najviša temperatura u nekim područjima ostat će stupanj, dva ispod nule

Idućeg tjedna na kopnu i moru

Idući tjedan donijet će nam još hladnije vrijeme. Osobito niske temperature bit će u srijedu i četvrtak u noći i ujutro pa će se za doček na otvorenom trebati dobro obući! Nove oborine i to uglavnom snijeg očekuju se tamo negdje krajem tjedna.

I Na Jadranu sve hladnije i to također sredinom tjedna a to se odnosi i na jutarnje, ali i najviše dnevne temperature! Osjećaj hladnoće pojačavat će jak vjetar - u utorak bura koja će imati i olujne udare, a u četvrtak sjeverozapadnjak i sjeverac. Kiša također krajem tjedna, a u petak obilna, često praćena i grmljavinom na srednjem i južnom dijelu.