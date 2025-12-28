Sergej Lavrov zaprijetio Japanu: 'Pažljivo razmislite!'

Rusija se protivi neovisnosti Tajvana u bilo kojem obliku i smatra taj otok neodvojivim dijelom Kine, rekao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u izjavi objavljenoj u nedjelju.

U intervjuu za rusku državnu novinsku agenciju TASS, Lavrov je također pozvao Japan da "pažljivo razmisli" o onome što je opisao kao put prema militarizaciji.

"Ruski principijelni stav o tajvanskom pitanju dobro je poznat, ostaje nepromijenjen i više puta je potvrđen na najvišoj razini. Rusija priznaje Tajvan kao sastavni dio Kine i protivi se neovisnosti otoka u bilo kojem obliku.

Vjerujemo da je tajvanski problem unutarnja stvar NR Kine. Peking ima puno pravo braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet“, rekao je ruski ministar vanjskih poslova.

POGLEDAJTE VIDEO: Rusi objavili snimku bombardera u akciji uz Europu: