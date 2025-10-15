Net.hr doznaje: Mirko Cro Cop Filipović vraća se u ring! Dogovorio meč s legendom

Mirko Cro Cop Filipović vraća se u ring u egzibicijskom meču protiv Fedora Emelianenka. Još uvijek se ne zna lokacija kao niti datum borbe, ali uskoro će i to biti definirano.

To je informacija koju je portal Net.hr doznao iz dva dobro obaviještena neovisna izvora. Mirko za sad šuti o tome, ali očekuje se uskoro i njegova potvrda. Naravno, ako se u međuvremenu nešto nepredvidivo ne dogodi...

U utorak navečer u hrvatskom sportskom medijskom eteru pojavio se intervju Fedora Emelianenka u kojem je slavni ruski MMA borac za jedan ruski medij rekao sljedeće:

Fedorove izjave pokrenule neviđenu lavinu

"Pričalo se o našem revanšu i nedavno me jedna organizacija kontaktirala da održimo naš meč u Japanu“, objasnio je Fedor. "Željeli su održati naš meč sada, 20 godina kasnije, prema boksačkim pravilima", rekao je legendarni ruski borac, prenosi Calfkicker. To je pokrenulo neviđenu lavinu oko Mirkovog povratka u ring...

Oba borca su već potpisala ugovor, ali sve se izjalovilo u posljednjem trenutku. „Definitivno sam već počeo s pripremama, a vjerojatno je i Mirko počeo. Ako Bog da, dogodit će se. Teško je to organizirati. Ovdje je potreban prikladan protivnik.“

Fedor je otkrio kako je u odličnoj formi iako je ušao u 50. godinu života i kako se fokusirao na boksačke treninge. Za Mirka znamo da je u odličnoj formi, ali prije nekoliko godina je doživio moždani udar i tada se činilo da ga nikada više nećemo vidjeti i u borbi, ali i on je rekao kako je sve moguće.

Revanš Mirka i Fedora - po boksačkim pravilima

I sad 20 godina nakon, Mirko je dogovorio revanš s Fedorom, ali po boksačkim pravilima. Borba između Mirka i Fedora, koja se trebala održati u Japanu, nažalost je propala. Mirko je ugovor potpisao još u veljači, kada su organizatori imali izbor među sedam različitih dvorana. Međutim, Fedor je svoj potpis stavio tek u lipnju, a do tada je već gotovo sve bilo zauzeto — ostala je samo jedna dvorana, i to s već dva organizatora ispred njih na listi čekanja.

Japanska publika, poznata po svojoj vjernosti i poštovanju prema borcima, sigurno bi napunila bilo koju dvoranu, pa čak i stadion, jer Mirko i Fedor ondje i dalje imaju gotovo legendaran status.

