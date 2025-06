Delija nam otkrio dosad nepoznate detalje i progovorio o Cro Copu: 'Dosta ljudi to o Mirku komentira'

Anti Deliji, najboljem hrvatskom MMA teškašu, konačno se ostvario san. Potpisao je suradnju s elitnim UFC-om. "Hodajuća nevolja" i UFC godinama su bili vrlo blizu jedan drugom i sada je konačno blizina došla na svoje. Ante je i službeno dio teškaškog rostera najbolje promocije slobodne borbe u svijetu.

Za to je najzaslužniji prvak teške kategorije UFC-a Tom Aspinal s kojim Ante već godinu i pol trenira u Manchesteru, ali ne samo Aspinall nego i kvaliteta Ante Delije. Jer, budite sigurni - da Ante nije dobar, nema tog Aspinalla koji bi ga gurnuo u UFC. UFC ne potpisuje borce koji nisu kvalitetni, dobri, obečavajući, u kojima ne vide ono nešto...

"Naravno da je potpisivanje za UFC ostvarenje mojih snova, ali isto tako, da nisam došao u UFC ne bi bio zadovoljan 100% sa svojom karijerom. Da vam budem iskren, ovo je i očekivano", kazao je za Net.hr Ante Delija.

Javio nam se Ante iz Manchestera kako bi podijelio dojmove i otkrio pritom neke stvari...

"Najavljivali su mi da ću potpisati za UFC i Aspinall i svi. Nisam nešto bio ni iznenađen. Na kraju krajeva, meni je mjesto u UFC-u, među najboljima. Sad sam u Manchesteru i ne mislim nigdje do prve borbe koja bi trebala biti u rujnu, ali vidjet ćemo. U Manchesteru treniram i imam svoj mir. Spariram, treniram s Tomom Aspinallom na najjače, ali moram ako mislim uspjeti, nešto napraviti. Kao što sam iz Dubrovnika pošao za Zagreb, iz Zagreba sam se otisnuo put Manchestera. To su neke moje stanice borilačkog razvoja. Tako to funkconira ako želiš uspjeti. Moraš uvijek dizati level više, pa više... Ako si u zoni komfora, nema od toga ništa."

Znači, UFC Fight Night u Parizu 6. rujna sljedeća je stanica Ante Delije u karijeri?

"Nije još ništa službeno dok UFC to ne objavi, ali postoje neke naznake da bi se trebao boriti u Parizu. U UFC-u sam završio preko Toma Aspinalla, ali sad ću vam nešto otkriti. Kad sam izgubio od Moldavskog, kad sam ono ljeto došao sparirati s Aspinallom, Tom se borio s Bladesom, rekao mi je - 'Kad budeš slobodan, kad ne budeš imao ugovor s PFL-om, onda ću te gurnuti u UFC. I kad sam se razišao s PFL-om napravio sam meč u Ljubljani na FNC 22 eventu. Mislio sma da ću u FNC-u napraviti barem dva meča, da ću imati dvije pobjede, ali bila je dovoljna i jedna za UFC. Aspinall je kontaktirao ljude, zvali su ga nazad, potpisao sam ugovor i to je to. UFC je od strane braće Fertitt prodan za 4 milijarde, sad vrijedi 12 milijardi. Ma, strašno. Vjerojatno ću i put Las Vegasevog UFC kampa, kad ću imati priliku. Za sad sam u Manchesteru i samo fokus. Ovdje mi je najbolje, nema puno oscilacija, nema puno sauna, trio komora i bazena. Ovdje je teški rad, a ja to volim."

Na kojim segmentima borbe Delija najviše radi?

"Na svemu i poboljšao sam se stvarno u svemu. Imam raspored, svakog tjedna se sparira. Čim imaš privilegiju sparirati s jednom Aspinallom, teškaškim UFC prvakom i s takvim ljudima, napreduješ fizički i u glavi. Već sad sam u odličnoj formi, ovo je neki moj prime i mislim da u sljedeće dvije do tri godine mogu biti baš dobar. Mislim da je ovo sad pravo vrijeme za moju eksploziju. Imam 34. godine. Prije bi bilo prerano. Hvala Bogu da je tako ispalo".

Francuska je zemlja u kojoj je MMA dugo godina bio zabranjen.

"Znam za to, ali MMA je u Francuskoj eksplodirao po popularnosti i sad je strašno popularan. Bilo bi dobro da debitiram u UFC-u baš u toj zemlji. Zadnji put u Francuskoj sam bio kad se Ivan Erslan borio na UFC Fight Nightu u Parizu i to je bilo kao da sam na utakmici Dinamo - Hajduk. Baš je bio kaos. Sjajna atmosfera, bilo je TOP."

Ante se voli boriti pred punom dvoranom...

"Apsolutno, pogotovo pred domaćim navijačima, a ja vjerujem da će biti dosta mojih ljudi. Nema ništa bolje boriti se pred domaćim navijačima, punom Arenom. Težio sam zato i FNC-u i ljubomoran sam na ove kad vidim da se bore pred punom dvoranom, domaćim navijačima. Ali, apsolutno da je UFC moj san, idem sa svojim snom, ali da mogu birati gdje bi se borio, borio bi se pred punom Arenom Zagreb."

Mirko Filipović uskoro bi se mogao vratiti u ring u borbi protiv Marka Hunta. Jedan od vlasnika Bare Knuckle FC-a, Gabriel Ernest, najavio je kako bi Cro Cop trebao nastupiti u njegovom najdražem borilačkom gradu Tokiju, na priredbi nazvanoj Titans Tournament.

"Vjerujem, zašto ne. Mirko stvarno trenira, sparira, vjerujem da je u dobroj formi. Stalno je u treningu, nije stao s treninzima, zašto se ne bi borio u nekom meču? Mirku je borba život, Mirku su treninzi život, ne vidim razlog zašto se ne bi borio. Neka radi čovjek što voli. Zašto bi itko imao nešto protiv toga?!"

Neki korisnici društvenih mreža smatraju kako mu takvo što ne treba jer ima 50. godina, dugo se nije borio i imao je moždani...

"Znam, dosta ljudi komentira što mu to treba, ovo - ono, to je njegov život. Mirko je čitav život u borilačkom sportu i on se voli boriti. Mirku ne nedostaje novca, ne nedostaje mu slave, ništa mu ne fali, jednostavno čovjek živi MMA. Voli slobodnu borbu, sport, to je njegov život. Znao sam i bilo je pitanje vremena kad će se Mirko vratiti barem na jedan meč".

Je li se Ante čuo s Mirkom ovih dana?

"Naravno, čestitao mi je na potpisu za UFC. Trenirao sam i s Mirkom, upijao znanje. Uvijek idem tamo gdje mislim da ću napredovati. Za mene nije bilo opcije da ne uspijem. Gdje god budem trebao ići, ja ću ići. To je jedini način da uspijem. Počeo sam u Dubrovniku, kad sam u Dubrovniku došao do određenog levela otišao sam u Zagreb, a iz Zagreb sam došao u Manchester. Ovdje mislim da će i završiti moja priča, ali tko zna. Išao bi bilo gdje da treba ići", govori Ante Delija.

Koliko Ante dnevno trenira?

"Dva puta dnevno. Od početka tjedna sve jače, a kako tjedan ide svom kraju, smanjujem tempo. Napravim između 10 i 11 treninga u tjednu. Dajem sve od sebe, ali moram. Pogotovo sad kad me čeka UFC. Moram držati svoj maksimum."

Jon Jones se povukao i završio karijeru. Tom Aspinall je undisputed heavyweight champion of UFC, kako to Amerikanci kažu...

"Nije me iznenadila Jonesova odluka, očekivao sam to. Mislim da Jon Jones ne može pobijediti Toma Aspinalla. U zadnjim mečevima je imao velikih problema. Tom Aspinall je za njih sve svemirski brod. Mislim da je to i Jones osjetio da je već pri kraju karijere, ne znam koliko posljednjih godina i trenira. Aspinall je u primeu i to bi za Jonesa bila jednosmjerna ulica".

Koga Ante posebno cijeni u UFC-u osim Aspinalla, Cyrila Ganea možda?

"Cyril Gane je dobar borac, apsolutno. Mislim da će se on boriti s Aspinallom, on je prvi na ljestvici i mislim da bi se on trebao boriti s Aspinallom. Ima dobrih boraca u TOP 5, 6 i 7. To su opasni borci, a ovo ostalo... Mislim da je velika razlika između TOP 5, 6, 7 i ostalih. Vidjet ćemo. Ja se mogu boriti sa svakim. Vjerujem u sebe, mukotrpno treniram, spariram s Aspinallom i ostalim momcima tu i Mick Parkin, 12. na ljestvici teškaša u UFC-u, tu je i Phil de Fries, kralj KSW-a. Pavel Dailidko je isto tu i treniram i s njim ovdje u Manchesteru, on je prvak BRAVE-a. Modestas Bukauskas iz UFC-a je isto ovdje u Manchesteru. On ima iskustva isto u UFC-u. U zadnjih 6 mečeva ima 5 pobjeda. Znači, treniram i spariram s odabranim društvom. Znam kako se s njima nosim, znam da mi je tu i mjesto".

Može li Ante zamisliti da se jednog dana bori s Tomom Aspinallom?

"Zašto ne. Realno je da dobijem dvije do tri borbe, onda možemo pričati o tome, ali idem korak po korak. Prvo debi, pa idemo dalje. Želim uživati. Kad si pod pritiskom niti daš svoj maksimum, niti ti dobro ide. Moj posljednji meč je bio u Ljubljani na FNC 22 i odradio sam dobar meč jer sam uživao u njemu, u nastupu pred punom Arenom. U svaki meč u koji sam išao bez pritiska, u kojem sam uživao, napravio sam najbolje i najbolje je ispalo. Kao što mi je Tom Aspinall kazao - 'odi, uživaj, znaš da možeš. Ja ti ti govorim. Samo se opusti, uživaj i dat ćeš najbolji performans'. Tako će i biti. Stvarno nisam opterećen. Nitko nije došao u UFC pa tamo prebio sve, pa da su mu rekli - 'ajde, makni se u stranu, predobar si'. Nema toga. Svi su imali pobjeda i poraza, padali i dizali se. Nitko nije došao u UFC i pomeo sve. Da je Khabib ostao, izgubio bi sigurno, isto kao i Jones. U UFC kavezu borac pada, diže se, to je normalno za slobodnu borbu. Ja sam spreman na sve, znam da će biti i uspona i padova. To je tako. Usponi i padovi su isot dio ovog posla. Zato želim ući u UFC kavez i uživati, tad sam najbolji".

Kakav je Anti život u Manchesteru?

"Lijepo mi je ovdje, naviknuo sam se. Na početku mi je bilo non stop kiša, ovo - ono, ali sad kad sam se naviknuo, upoznao ekipu, ljude, stvarno mi je lijepo. Ne mogu ništa reći. Tu sam sad do daljnjeg. Nema mora, nema mog Dubrovnika, fokus mi je samo i isključivo na treningu i UFC-u."

