Tko je borac s kojim Mirko sprema povratak? Prava je legenda, a s Mirkom je imao 'Meč stoljeća'

Kao bomba odjeknula je vijest o povratku Mirka Filipovića Cro Copa u ring. Portal Net.hr je doznao iz dva dobro obaviještena neovisna izvora kako će se Mirko vratiti u ring u ekshibicijskom meču protiv Fedora Emelianenka. Trebao bi to biti meč po boksačkim pravilima, ali još se detalji ne znaju.

Tko je Fedor Emelianenko?

Fedor Vladimirovič Emelianenko, legendarni "Posljednji car", desetljećima je bio sinonim za dominaciju u svijetu mješovitih borilačkih vještina (MMA). Smatran jednim od najvećih, ako ne i najvećim borcem svih vremena, Rus je svojom skromnošću izvan ringa i nezaustavljivom snagom unutar njega ispisao najslavnije stranice ovog sporta. Njegovim nedavnim umirovljenjem završena je jedna velika era.

Uspon nezaustavljive sile

Rođen 1976. u tadašnjoj Ukrajinskoj SSR, Fedor je borilačku vještinu brusio kroz borbeni sambo i džudo, gdje je osvojio brojne nacionalne i svjetske titule. Svoju MMA karijeru započeo je 2000. godine u japanskoj organizaciji RINGS, no svjetsku slavu stekao je dolaskom u PRIDE Fighting Championships.

U ožujku 2003. godine šokirao je svijet dominantnom pobjedom nad dotad neprikosnovenim prvakom Antôniom Rodrigom Nogueirom, postavši PRIDE prvak u teškoj kategoriji. Time je započeo njegov nevjerojatni niz od 28 borbi bez poraza koji je trajao gotovo cijelo desetljeće. Fedor je postao poznat po svojoj nevjerojatnoj sposobnosti da preživi najteže udarce, poput onog protiv Kazuyukija Fujite, ili čak legendarno bacanje na glavu protiv Kevina Randlemana, samo da bi se vratio i završio borbu u svoju korist.

Borba stoljeća: Fedor protiv Cro Copa

Vrhunac njegove karijere i jedan od najiščekivanijih mečeva u povijesti MMA sporta dogodio se 28. kolovoza 2005. godine. U Saitama Super Areni čekao ga je hrvatski borac Mirko "Cro Cop" Filipović, tada najopasniji udarač na svijetu, poznat po svom ubojitom "high-kicku" kojim je uspavljivao protivnike.

Ulog je bio Fedorov pojas PRIDE prvaka, a napetost je dosezala vrhunac. Cro Cop je u meč ušao samouvjereno, slomivši Fedoru nos već u prvoj rundi. U jednom od najupečatljivijih trenutaka, Cro Cop je uspio plasirati svoj čuveni lijevi high-kick. Iako udarac nije bio punom snagom, rasjekao je Fedora i dokazao da i "Posljednji car" može krvariti.

Foto: Screenshot/youtube

Međutim, Fedor je pokazao zašto je prvak. Prilagodio je taktiku, konstantnim pritiskom i rušenjima neutralizirao Mirkovu prednost u stojci te ga iscrpljivao udarcima u tijelo i glavu na podu. Nakon 20 minuta epske bitke, suci su jednoglasnom odlukom pobjedu dodijelili Fedoru, koji je obranio naslov u borbi koja se i danas smatra apsolutnim klasikom.

Posljednji čin i oproštaj ikone

Nakon ere u PRIDE-u, Fedor je karijeru nastavio u organizacijama poput Strikeforcea i na kraju Bellator MMA. Svoju posljednju borbu odradio je 4. veljače 2023. na Bellatoru 290, u revanšu protiv Ryana Badera za titulu prvaka teške kategorije. Nažalost, mlađi i snažniji Bader bio je prejak, pobijedivši tehničkim nokautom u prvoj rundi.

Unatoč porazu, večer je bila posvećena Fedoru. U kavez su ušle najveće legende sporta – Randy Couture, Chuck Liddell, Dan Henderson i mnogi drugi – kako bi odali počast čovjeku koji je definirao jednu generaciju. Sa suzama u očima, Fedor je ostavio rukavice na sredini kaveza i oprostio se od sporta.

Foto: Matt Davies/pximages/icon Sportswire/newscom/profimedia

Karijeru je završio s impresivnim omjerom od 40 pobjeda i 7 poraza. Iako je posljednji meč izgubio, njegova ostavština ostaje neupitna. Fedor Emelianenko zauvijek će biti upamćen kao tihi i ponizni vladar, "Posljednji car" koji je vladao željeznom šakom.

Sada bi se i on mogao vratiti i odraditi boks-meč s jednim od svojih najvećih rivala ikada. Veseli nas što ćemo dvije apsolutne borilačke ikone opet vidjeti u ringu.

