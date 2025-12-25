Ruski nuklearni bombarderi letjeli iznad Skandinavije: Evo koja im je bila misija

Ruski nuklearni bombarderi Tu-95 izveli su "planirani" let iznad Barentsovog i Norveškog mora. Tijekom misije pratili su ih borbeni zrakoplovi stranih zemalja, objavilo je rusko ministarstvo obrane, ne navodeći točan datum leta ni o kojim se stranim zrakoplovima radilo, piše Kyiv Post.

"Strateški nosači raketa Tu-95MS izveli su planirani let iznad neutralnih voda Barentsovog i Norveškog mora", stoji u priopćenju ministarstva, uz pojašnjenje da se radi o području sjeverno od Skandinavije i sjeverozapadno od Rusije.

"U određenim fazama rute, dalekometne bombardere pratili su borbeni zrakoplovi stranih zemalja", dodaje se. Iz Moskve su također poručili kako se takvi letovi redovito odvijaju u mnogim regijama i da su u skladu s međunarodnim pravom.

Nije prvi incident

Ovaj incident događa se nedugo nakon što su ranije ovog mjeseca Južna Koreja i Japan kritizirali letove ruskih i kineskih vojnih zrakoplova u blizini svojih teritorija, zbog čega su morali podići vlastite borbene zrakoplove.

Prema informacijama iz Tokija, dva ruska bombardera Tu-95 tada su preletjela Japansko more kako bi se sastala s dva kineska bombardera H-6 u Istočnom kineskom moru, nakon čega su izveli zajednički let oko zemlje.

