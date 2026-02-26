Tottenhamu prijeti čak i ispadanje iz lige! Tudor: 'Bit će teže no što sam očekivao'

Igor Tudor prihvatio se teškog posla u Tottenhamu, a o tome je govorio i na konferenciji za medije tri dana prije još jednog londonskog derbija, ovaj put protiv Fulhama.

Spursi su u osjetljivoj poziciji na tablici, samo četiri boda iznad zone ispadanja. Je li to nešto o čemu je razgovarao sa svojim igračima?

"Ne, nikad to nisam učinio. Ali, nije zato što je strašno ili nešto slično, kao da ne znam kako to objasniti, to je opasna riječ ili nešto o čemu ne možemo razgovarati, znate."

"Radi se o tome da se moramo usredotočiti na sebe, stvarno. To sam ovdje govorio. I ja, kao što razgovaram sa svojim igračima, moram se usredotočiti na sebe, znate, na trening. To je jedino što možemo promijeniti."

"Dakle, nema se o čemu razmišljati, ni o budućnosti ni o bodovima. Bodovi dolaze kao rezultat treninga i utakmica. Dakle, to je cilj."

Što se tiče poteškoća s kojima se susreo po dolasku, Tudor priznaje da je u složenijoj situaciji nego što je očekivao.

"Vjerojatno, da. Moramo ostati usredotočeni na sve što moramo učiniti: fizičku kondiciju, mentalnu kondiciju, performanse i čekanje povratka ozlijeđenih igrača. Moramo se usredotočiti na sebe, na ono što možemo učiniti, manje razmišljati o drugima i trebali bismo biti dobro."

