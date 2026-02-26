FREEMAIL
JEDAN OD PRIORITETA /

RTL Danas doznaje: Ministar Ružić stigao u Centar Dubrava!

Doznajemo da je u popodnevnim satima u Centar stigao i sam ministar Alen Ružić, i to nakon što smo ga pitali je li bio u Centru

26.2.2026.
19:40
Kristina Čirjak
Bivši korisnik Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava tvrdi da je ondje proživio traumatična iskustva, od neadekvatnih uvjeta i opasne infrastrukture do neprimjerenog ponašanja pojedinih djelatnika, uključujući svjedočanstvo o fizičkom kažnjavanju djeteta s autizmom.

Njegova majka i predstavnici roditelja upozoravaju i na sigurnosne propuste te navode da su nepravilnosti prijavljivane nadležnima, ali bez konkretnih promjena.

Udruga i roditelji sada traže reakciju novog ministra i odgovornost uprave, dok ravnateljica nije željela javno komentirati optužbe.

Ministar Ružić podsjetio Centar

Ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava Marina Nekić ne želi pred kamere. U telefonskom razgovoru kaže kako je Centru nakon objave anonimnog pisma nanesena velika šteta i da su uznemireni zbog svega što se u centru govori u javnosti. Isto tako nije pronašla vremena za RTL Danas i naše kamere nije pustila unutra da vidimo te uvjete. 

Kaže kako to nije u interesu korisnika i osoblja i da će se očitovati nakon rezultata inspekcijskog nadzora. U međuvremenu, doznajemo da je u popodnevnim satima u Centar stigao i sam ministar Alen Ružić, i to nakon što smo ga pitali je li bio u Centru. Proveo je ovdje neko vrijeme. Bilo je njih desetak, obišao je nekoliko prostorija i fotografirao ih i rekao kako mu je ovo sada jedan od prioriteta.

"Ja sam stalno u kontaktu i poduzimamo sve mjere, uključujući i mjere moje fizičke prisutnosti, ali i kontakta s kolegama. Ne bih izlazio s detaljima i postupanjima. Neka ostanu diskretni, ali vjerujte, činim i osobno i sa svojim timom sve što je na raspolaganju, a na korist naših najpotrebnijih i konkretno ovdje korisnika", komentirao je ministar Ružić.

Što je utvrdila Inspekcija?

Inspekcijskih nadzora je bilo. Jedan je pokrenut nakon anonimnog pisma djelatnika. Prošli je bio u rujnu prošle godine i njime nisu utvrđene nepravilnosti. Međutim, tijekom 2024. i 2025. godine inspekcija je postupala po prijavama udruge Sjene i tada su donesena dva rješenja o uklanjanju nepravilnosti. 

Što se tiče ovog posljednjeg inspekcijskog nadzora koji je u tijeku, ministar Alen Ružić je rekao da bez obzira na njegove rezultate će sagledati cjelokupnu situaciju u Centru i vidjeti što može poboljšati, bilo da se radi o materijalnom statusu samog Centra ili organizaciji rada. 

DubravaKorisnikFizičko Kažnjavanje DjeceTraumatično Iskustvo
