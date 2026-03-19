Koristili noževe: Trojica muškaraca uhićena zbog pokušaja ubojstva u Zagrebu!

Zagrebačka policija privela je trojicu muškaraca osumnjičenih za dva odvojena slučaja pokušaja ubojstva u Zagrebu. Incidenti su se dogodili na Susedgradu i Trnju, a u oba slučaja korišten je oštri predmet. Napadnute osobe, srećom, nisu zadobile teške ozljede.

U prvom slučaju, policija je nakon nekoliko dana potrage uhitila dvojicu muškaraca u dobi od 64 i 41 godinu. Sumnja se da su prošle subote, 14. ožujka, u Rešetarovoj ulici, nakon zajedničkog konzumiranja alkohola, napali 60-godišnjaka. Tijekom napada, osim fizičkog nasilja, napadači su mu oduzeli električni romobil, a jedan od njih ga je ubo oštrim predmetom.

Ozlijeđenom muškarcu pružena je pomoć u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, gdje su utvrđene lakše ozljede. Osumnjičeni su privedeni na kriminalističko istraživanje zbog sumnje u pokušaj ubojstva i razbojništvo.

Drugi slučaj zabilježen je sinoć na Trnju. Prema policijskim informacijama, 53-godišnji muškarac osumnjičen je da je oko 21.10 sati, nakon svađe u stanu u Nalješkovićevoj ulici, nožem napao 85-godišnjaka. I ovaj muškarac završio je u bolnici Sestre milosrdnice s lakšim ozljedama. U oba slučaja policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

