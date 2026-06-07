Najpoznatiji nogometni insajder posvetio objavu Luki Modriću

Svega nekoliko dana uoči početka Svjetskog prvenstva 2026. godine, dok nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje prvi sučev zvižduk u SAD-u, Meksiku i Kanadi, jedna objava na Instagramu privukla je posebnu pažnju. Nije riječ o najavi transfera, već o dirljivoj posveti. Objavio ju je Fabrizio Romano, talijanski sportski novinar čija se svaka riječ o transferima prati s golemim zanimanjem, a posvećena je neuništivom kapetanu hrvatske reprezentacije, Luki Modriću. Romano je simboličnom usporedbom fotografija odao počast karijeri koja prkosi svim zakonima modernog nogometa.

Dvadeset godina između dvije fotografije

Romanova objava suprotstavlja dva trenutka u vremenu, udaljena točno dvadeset godina. Na prvoj fotografiji je mladi, dugokosi Luka Modrić s brojem 14 na leđima, kako na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj 2006. kontrolira loptu Adidas +Teamgeist. Na drugoj je prekaljeni kapetan, vođa momčadi s kultnom "desetkom", ali i s crnom zaštitnom maskom na licu. Upravo taj detalj, posljedica dvostrukog prijeloma jagodične kosti zadobivenog krajem travnja, postao je simbol njegove nevjerojatne posvećenosti i volje. "I dalje igra, čak i s maskom u prijateljskoj utakmici. Uvijek za svoju zemlju", napisao je Romano, aludirajući na nedavni pripremni susret s Belgijom. U dobi od 40 godina, s gotovo 200 nastupa za Hrvatsku (objava navodi 198), Modrić se priprema za svoj peti Mundijal, podvig kojim se rijetki mogu pohvaliti, nakon što je Vatrene već vodio do svjetskog srebra 2018. i bronce 2022. godine.

'Nogometu će nedostajati igrači poput njega'

Ova objava, koja odudara od Romanovog uobičajenog sadržaja usmjerenog na transfere, stiže u trenutku kada se i sam novinar priprema za intenzivno praćenje Mundijala. Njegova je posveta izazvala lavinu emotivnih reakcija obožavatelja diljem svijeta, koji su u komentarima potvrdili Modrićev legendarni status. "Kao navijač Barce, imam OGROMNO poštovanje prema Modriću. Ono što je postigao u kasnim tridesetima i sada s 40 godina je apsolutno nevjerojatno", napisao je jedan korisnik, ističući kako kapetanovo majstorstvo nadilazi klupska rivalstva. Drugi su ga nazvali "najboljim veznjakom svih vremena" i podsjetili na njegov povijesni uspjeh: "Jedini vezni igrač koji je uspio osvojiti Zlatnu loptu u eri Messija i Cristiana Ronalda". Poruke poput "Nogometu će nedostajati igrači poput Modrića kada se umirovi" i "Kakav nevjerojatan uzor, njegova je karijera za divljenje" sažimaju globalni osjećaj poštovanja prema igraču čija karijera, kako je Romano zaključio, predstavlja "priču bez kraja".

Dok se svjetska nogometna pozornica priprema za turnir koji će okupiti 48 reprezentacija, objava Fabrizija Romana služi kao snažan podsjetnik na trajnu ostavštinu jednog od najvećih. Priča Luke Modrića nije samo priča o nogometnom talentu, već o nevjerojatnoj izdržljivosti, profesionalizmu i bezuvjetnoj ljubavi prema nacionalnom dresu, što ga čini istinskim velikanom i uzorom generacijama koje dolaze.