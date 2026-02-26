Potresna svjedočanstva iz Centra Dubrava: 'Dječaku je zalijepila ruke i usta selotejpom'

U Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava proveo je nekoliko godina koje, kako kaže, želi zaboraviti.

"Meni je ta Dubrava ostala u jako lošem sjećanju. Imam malo traumatična sjećanja i kad mi netko spomene tu Dubravu i kad se sjetim tih nekih ružnih stvari, recimo da mi je lift par puta pričepio noge... Kad mi to prođe kroz glavu, to mi je ostala trauma", ispričao je bivši korisnik.

I to je samo mali dio onoga o čemu svjedoče korisnik i njegova majka.

"Od prostorija, od WC-a, od neadekvatnog lifta, do prostora oko Centra, od rampe koja je, kako bih ja to rekla, pokrpana. Znači, nije popravljena nego je pokrpana, gdje djeca padaju, jedu u podrumu škole", kazala je njegova majka.

Pritužbe na djelatnike

Matična zgrada Centra za odgoj i obrazovanje je u Dubravi. Trebala je ići u obnovu pa je Centar prije četiri godine preseljen u zgradu na zagrebačkom Jarunu. Osim na uvjete u Centru, pritužbe stižu i na ponašanje nekih djelatnika.

"Dječaku je profesorica lijepila ruke i usta selotejpom jer je on imao autizam. Ona je bila nervozna i ljuta i onda mu je zalijepila ruke i usta selotejpom jer joj je smetalo njegovo lupanje. Ja sam to gledao i nisam mogao vjerovati što se događa", nastavio je svoje svjedočanstvo bivši korisnik Centra za odgoj Dubrava.

Bojao se to ikome reći.

"Odlučila sam prekinuti šutnju za svu onu djecu koja dolaze, za svu onu djecu koja su sada tamo, jer ne želim da dožive ono što je moje dijete doživjelo jer je on u svom obrazovanju trebao biti sretan", rekla je majka bivšeg korisnika.

A to, kaže, nije bio.

"Tamo se događalo da su profesori znali biti jako nepristojni, bezobrazni. Znali su vikati, znali su se derati na nas i znale su nas određene djelatnice ostavljati pola sata na toaletu", kaže bivši korisnik.

Anonimno pismo

A niz nepravilnosti u anonimnom pismu poslanom Udruzi Sjena opisali su i sami djelatnici Centra. Osobito zabrinjava nedavni incident u kojem je ozlijeđena nastavnica kojoj joj je na glavu pao prozor.

"Meni je iznimno drago da su djelatnici išli s pismom. To znači da nije priča, nego se stvarno događa. Što se tiče prozora, nikad nas o tome nisu obavijestili. Ako je to sigurnosni propust, mi do dana današnjeg nismo obaviješteni", rekla je Valentina Vinter Putar, članica Vijeća roditelja Centra za odgoj Dubrava.

Udruga je nekoliko puta sve prijavila i resornom Ministarstvu, ali promjena, kažu, nema.

"Nijedno dijete se ne zaslužuje školovati u takvim uvjetima", kaže majka bivšeg korisnika.

Zato Udruga poziva novog ministra Alena Ružića na brzu reakciju, ali traže i ostavku ravnateljice Centra.

"Ja bih voljela vidjeti novog ministra i novinare da zajedno prođu po Centru. I da sam on vidi na što to sliči i da novinari mogu vidjeti i da čujem njegovu izjavu o svemu tome", kaže Vinter Putar.

'Radim ovo za drugu djecu'

Ovaj bivši korisnik i njegova majka nadaju se da će sada i njihov glas doći do nadređenih.

"Ne želim pričati o tome, ali ja ovo radim za drugu djecu i da njih pripremim, da im pomognem da im bude sigurnije", kazao je bivši korisnik.

Njihova sigurnost svima bi trebala biti na prvom mjestu. Odgovore na sve ove prozivke tražili smo i od ravnateljice, no ona nije htjela pred kameru.