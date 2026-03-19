Rano je ostao bez njega: Karlo Godec dirnuo pratitelje uspomenom na tatu

Povodom Dana očeva, Karlo Godec (27), kojeg gledatelji znaju kao 'Gospodina Savršenog' iz istoimenog RTL-ovog showa, podijelio je dirljivu uspomenu koja je mnoge ostavila bez riječi. Na društvenim mrežama objavio je crno-bijelu fotografiju iz djetinjstva na kojoj sjedi uz svog oca - jednostavan, ali snažan prizor koji danas nosi još dublje značenje.

Uz fotografiju je stavio tek simbol srca, no iza te tihe geste krije se snažna i emotivna priča.

Foto: Instagram

Rano ostao bez oca

Karlo je tijekom sudjelovanja u showu Gospodin Savršeni otvoreno govorio o svom djetinjstvu i priznao da nije odrastao u lakim okolnostima. Istaknuo je kako je vrlo rano ostao bez oca, što je na njega ostavilo dubok trag.

To iskustvo, kako je sam isticao, oblikovalo ga je kao osobu, naučilo ga snalažljivosti i samostalnosti, ali i ostavilo emotivne ožiljke koji su utjecali na njegov pogled na život i odnose s drugima.

Foto: RTL, Gospodin Savršeni

Iza osmijeha krije se teža priča

Iako su ga gledatelji upoznali kao šarmantnog, vedrog i samouvjerenog mladića, ova objava pokazala je i njegovu ranjiviju stranu. Fotografija s ocem otkriva dio prošlosti koji rijetko dijeli s javnošću.

Za Karla, ta uspomena nije samo fotografija iz djetinjstva, već simbol odnosa koji je, iako prekinut prerano, ostavio neizbrisiv trag u njegovu životu.

POGLEDAJTE VIDEO: Toni Milun kod Mojmire otkrio što nas koči da zarađujemo više: 'Imamo taj mentalni sklop...'