Dermatolozi otkrivaju ono što mnoge muči: Ovo su znakovi da vam koža dobro stari

Starenje predstavlja neizbježan i prirodan proces čiji se prvi tragovi najčešće očituju upravo na koži. Iako je suvremena kultura fokusirana na prikrivanje i borbu protiv svakog znaka starenja, važno je zapamtiti da ono nije samo proces gubitka.

Naprotiv, postoje jasni i pozitivni pokazatelji koji govore da koža dobro podnosi godine koje prolaze. Ti znakovi su odraz unutarnjeg zdravlja, dobrih životnih navika i pravilne njege. Prepoznavanje tih pozitivnih signala pruža ohrabrenje i potvrdu da se trud koji se ulaže u brigu o sebi zaista isplati. To daje jednu sasvim novu, pozitivniju perspektivu na prirodni tijek života, piše HuffPost.

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Pet znakova zdravog starenja kože

Zdravo starenje kože ne znači potpuno odsustvo bora, već očuvanu otpornost, dobru regeneraciju i ujednačenu strukturu kože unatoč godinama. Takvi znakovi najčešće su rezultat pravilne njege, zaštite od vanjskih utjecaja, kvalitetne prehrane i općeg zdravlja organizma. Dermatolozi ističu pet pokazatelja koji upućuju na to da koža stari prirodno i u dobrom stanju.

1. Brz oporavak

Sposobnost kože da brzo zacijeli od posjekotina i ogrebotina jasan je indikator njezine otpornosti. Prema izvješćima organizacije Wound Care Inc., brzo zacjeljivanje manjih rana, u roku od tjedan do dva, ohrabrujući je znak. Takav oporavak ukazuje na prehranu bogatu proteinima, ključnima za obnovu tkiva, kao i na zdrav imunosni sustav.

S godinama se proces zacjeljivanja prirodno usporava zbog smanjene stanične obnove i proizvodnje kolagena, stoga je brza regeneracija iznimno vrijedan pokazatelj. Ključnu ulogu ima i vlažnost jer dobro hidratizirana koža brže obnavlja svoju zaštitnu barijeru.

2. Glatka tekstura

Glatka tekstura kože na dodir, bez izraženih neravnina ili suhih područja, izvrstan je pokazatelj. "Takva površina često ukazuje na minimalno oštećenje od sunca i odgovarajuću hidrataciju", ističe dermatologinja dr. Hadley King.

S godinama se smanjuje proizvodnja kolagena i elastina, proteina odgovornih za čvrstoću i elastičnost, što može dovesti do grublje teksture. Održavanje glatkoće stoga ukazuje na to da koža ima dovoljno vlage i da su njezine temeljne strukture u dobrom stanju. To je najčešće rezultat dosljedne hidratacije i zaštite od sunca.

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3. Punoća lica

Zadržavanje prirodne punoće lica, osobito u području obraza, jedan je od najočitijih znakova mladolikosti. Gubitak volumena, koji nastaje uslijed smanjenja potkožnog masnog tkiva te gubitka kolagena i elastina, jedan je od prvih vidljivih znakova starenja.

"Propadanje kolagena rezultat je i unutarnjeg starenja i izloženosti okolišu. Iznutra naše stanice fibroblasta postaju manje aktivne, smanjujući proizvodnju kolagena. Izvana, čimbenici poput oštećenja od sunca i oksidativnog stresa narušavaju cjelovitost kolagena",objašnjava dermatologinja dr. Lauren Moy.

Gubitak volumena može rezultirati "ispijenim" ili umornim izgledom, stoga je lice koje zadržava zaobljene konture i punoću pokazatelj da koža dobro odolijeva strukturnim promjenama.

4. Ujednačen ten s minimalno nepravilnosti

Ten s minimalnim promjenama boje dobar je znak zdravog starenja. Hiperpigmentacije, poput sunčanih ili staračkih pjega, najčešće su posljedica kumulativnog izlaganja suncu. Ujednačen ten stoga je snažan pokazatelj adekvatne zaštite od štetnog UV zračenja tijekom života.

Kako kažu iz Američkog osteopatskog koledža za dermatologiju (The American Osteopathic College of Dermatology), ključno je izbjegavati izlaganje suncu tijekom udarnih sati od 10 do 14 sati. Zaštita od sunca jedan je od najvažnijih koraka za očuvanje zdravlja kože.

U novije vrijeme, kao mogući uzročnik promjena u pigmentaciji spominje se i plava svjetlost s ekrana digitalnih uređaja. Dr. Hadley King upozorava: "Ona stvara slobodne radikale koji mogu dovesti do uništenja kolagena i elastina te do promjena u boji kože."

5. Život bez duhanskog dima

Odsustvo pušenja jedan je od najznačajnijih čimbenika zdravog starenja kože. Pušenje dokazano ubrzava proces starenja na više razina. I Američki osteopatski koledž za dermatologiju kaže da pušenje značajno ubrzava proces starenja kože, što dovodi do bora i beživotnog tena.

Štetne kemikalije iz duhanskog dima oštećuju kolagen i elastin, što dovodi do preuranjene pojave dubokih bora i opuštanja kože. Uz to, pušenje sužava krvne žile, smanjujući dotok kisika i hranjivih tvari u kožu, što rezultira sivkastim i beživotnim tenom. Procjenjuje se da koža 40-godišnjeg pušača može nalikovati koži znatno starijeg nepušača.

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