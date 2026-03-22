Dermatolozi otkrivaju koliko se često zapravo treba tuširati: 'Ovo je sasvim dovoljno'

Iako mnogima nema boljeg osjećaja od toplog tuša nakon napornog dana, dermatolozi upozoravaju da svakodnevno tuširanje nije nužno uvijek najbolji izbor – sve ovisi o tipu kože i životnim navikama.

Topla voda opušta tijelo, sapun uklanja nečistoće, a osjećaj kao da se s kože "ispire" sav umor i napetost nakupljena tijekom dana djeluje gotovo terapeutski, piše HuffPost.

Koliko često se treba tuširati?

"Za većinu zdravih odraslih osoba koje se ne znoje intenzivno, tuširanje svaki dan ili svaki drugi dan sasvim je dovoljno", ističe dermatologinja dr. Aderonke Obayomi.

Prema dermatolozima, učestalost tuširanja treba prilagoditi pojedincu. "Ako imate suhu ili osjetljivu kožu, ili stanja poput ekcema, rjeđe tuširanje – svaka dva do tri dana – može pomoći u očuvanju prirodne zaštitne barijere kože", objašnjava Obayomi.

Osim tipa kože, važnu ulogu imaju i dob, hormoni, spol, klima te način života. Češće tuširanje preporučuje se osobama koje se više znoje, žive u toplim i vlažnim područjima, imaju akne ili se bave fizički zahtjevnim poslovima. S druge strane, starije osobe i oni sa suhom kožom ili kroničnim kožnim bolestima često mogu smanjiti učestalost tuširanja bez negativnih posljedica.

"Navike tuširanja trebaju biti individualne – cilj je pronaći ravnotežu između higijene i očuvanja zdravlja kože", naglašava Obayomi.

Bez obzira na učestalost tuširanja, određene dijelove tijela potrebno je čistiti svakodnevno. "Svi bi trebali svakodnevno prati lice, pazuhe i intimno područje jer se ondje najbrže nakupljaju bakterije i neugodni mirisi", dodaje Obayomi.

Posljedice pretjeranog tuširanja

Iako je higijena važna, prečesto tuširanje može narušiti prirodnu ravnotežu kože. "Svaki put kada se tuširamo, osobito vrućom vodom, uklanjamo prirodna ulja, ali i korisne bakterije koje štite kožu", upozorava dermatolog dr. Hamdan Abdullah Hamed.

Posljedice toga mogu biti suhoća, svrbež, pucanje kože te povećan rizik od infekcija i alergijskih reakcija. Dugoročno, može doći i do pogoršanja stanja poput psorijaze i ekcema.

"Da bi imunosni sustav pravilno funkcionirao, potrebno je određeno izlaganje mikroorganizmima. Pretjerano tuširanje može smanjiti sposobnost tijela da razvije tu zaštitu", ističe Hamed.

Kako se pravilno tuširati?

Stručnjaci naglašavaju da nije važna samo učestalost, nego i način tuširanja. "Voda treba biti ugodno topla, ne vruća. Vruća voda opušta, ali uklanja prirodna ulja i može izazvati iritacije", kaže Obayomi.

Preporučuje se tuširanje u trajanju od pet do deset minuta, uz korištenje blagih proizvoda. Sapun nije potrebno nanositi na cijelo tijelo – fokus treba biti na dijelovima gdje se nakupljaju znoj i bakterije.

Nakon tuširanja savjetuje se nježno tapkanje kože ručnikom, bez trljanja te nanošenje hidratantne kreme dok je koža još blago vlažna.

"Hidratacija nakon tuširanja ključna je za očuvanje zaštitne barijere kože", dodaje Hamed. Posebno se ističe da kod osoba s tamnijim tonom kože narušavanje te barijere može dovesti do izraženije suhoće i promjena u pigmentaciji, zbog čega je pravilna njega još važnija.

Na kraju dermatolozi poručuju da ne postoji jedinstven odgovor na pitanje koliko se često treba tuširati. "Svi imamo različite navike, način života i potrebe kože, stoga i pristup njezi mora biti prilagođen pojedincu", zaključuje Hamed.

