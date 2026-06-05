Trump vrši sve veći pritisak na komunističku državu: Napravio još jedan korak koji vodi sukobu

Sjedinjene Države u četvrtak su uvele sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Diaz-Canelu i nekim s njim povezanim osobama i subjektima, pokazala je web‐stranica američkog Ministarstva financija. Sankcije su također usmjerene na još četiri osobe i pet entiteta, uključujući Diaz-Canelovu suprugu, Lis Cuestu Perazu, dva člana obitelji Castro te Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga.

Diaz-Canel (66) predsjednik je te karipske države otkako je 2018. preuzeo dužnost od Raula Castra, brata bivšeg kubanskog vođe Fidela Castra. Mjera poduzeta u četvrtak protiv Diaza-Canela najnoviji je potez Washingtona kojim se pojačava pritisak na komunističke vođe otoka.

Sankcije su objavljene nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao novinarima da SAD želi da Kuba "bude lijepo vođena zemlja". Diaz-Canel osudio je sankcije, ocijenivši kako one "imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba između Kube i Sjedinjenih Država".

Sancije 'dostojne prezira'

"Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperijalnom napadu", poručio je na X-u. Kubanski ministar vanjskih poslova Bruno Rodriguez nazvao je sankcije "dostojnima prezira" u objavi na društvenim mrežama te ih opisao kao najnoviji primjer američkog intervencionizma.

"Svaka američka akcija usmjerena na stvaranje scenarija sukoba između dviju zemalja osuđena je na neuspjeh", rekao je Rodriguez. Prošlog mjeseca američka je vlada nametnula sankcije 11 kubanskih dužnosnika, uključujući ministra komunikacija, nekoliko vojnih čelnika i glavnu obavještajnu agenciju zemlje.

SAD je također optužio Raula Castra za ubojstvo zbog njegove navodne umiješanosti u incident iz 1996., kada su kubanski zrakoplovi srušili avione kojima je upravljala skupina kubanskih prognanika.