Trump je odlučio tko mu je sljedeća meta! Slično su napravili i s Madurom

Trumpova ​administracija planira u iduću srijedu objaviti optužnicu protiv bivšeg kubanskog predsjednika Raula Castra, rekao je u subotu dužnosnik američkog ministarstva pravosuđa, potez koji će pojačati pritisak SAD-a na kubansku komunističku vladu.

Dužnosnik je rekao da se optužnica protiv Castra (94) odnosi na incident iz 1996. kada je kubanski borbeni zrakoplov oborio avione u kojima su bile kubanske izbjeglice.

Ured državnog tužitelja u Miamiju objavit će optužnicu na događaju posvećenom žrtvama tog incidenta.

Raul Castro je brat preminulog Fidela Castra, revolucionara i dugogodišnjeg američkog neprijatelja koji je desetljećima vodio kubansku komunističku vlast. Raul Castro je s dužnosti predsjednika odstupio 2018. a s čela Komunističke partije 2021.

U vrijeme incidenta 1996. bio je ministar obrane. Kubanska vlada je tvrdila da je napad bio legitiman odgovor na upad u zračni prostor zemlje.

Slučaj protiv Castra podsjeća na optužbe za krijumčarenje narkotika protiv bivšeg predsjednika Venezuele Nicolasa Madura, kojima je Trumpova administracija opravdala otmicu Madura u Caracasu i prebacivanje u SAD radi suđenja.

Trump je u ožujku zaprijetio Kubi da je sljedeća nakon Venezuele.