Trump provokativnom objavom zapalio društvene mreže: Treba li se bojati da misli ozbiljno?

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je na svojoj platformi Truth Social objavio grafiku karte Venezuela s umetnutom američkom zastavom i natpisom "51. savezna država".

Provokativna objava, objavljena dok je Trump putovao prema Kini na važan samit, uslijedila je dan nakon što je privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila da njezina zemlja "nikada" nije razmatrala mogućnost da postane 51. savezna država SAD-a, čak ni nakon što su američke snage u siječnju zarobile svrgnutog vođu Nicolás Maduro, prenosi CTV News.

Oporba traži izbore

Ranije u ponedjeljak Trump je za Fox News izjavio da razmatra mogućnost da ova južnoamerička država postane nova savezna država SAD-a, nakon višemjesečnih tvrdnji da kontrolira tom naftom bogatom zemljom.

Rodríguez je, sa svoje strane, nadgledala zatopljavanje odnosa sa Sjedinjenim Državama otkako je preuzela vodstvo zemlje, provodeći reforme koje su ponovno otvorile venezuelski rudarski i naftni sektor stranim kompanijama, posebno onima iz SAD-a.

Venezuelska oporba traži izbore, dok je Rodríguez, upitana 1. svibnja o mogućnosti novih izbora, rekla da "ne zna" te da će se oni održati "u nekom trenutku".

