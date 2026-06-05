Nael nastavio dominaciju u Monaku i osigurao pole position ispred Badoera

Francuski vozač Théophile Nael potvrdio je status stručnjaka za ulične staze, osvojivši pole position za glavnu utrku Formule 3 u Monaku.

U napetim kvalifikacijama, podijeljenim u dvije grupe, vozač Campos Racinga postavio je najbrže vrijeme, nadmašivši Branda Badoera, koji je bio najbrži u prvoj kvalifikacijskoj sesiji. Time je postavio temelje za uzbudljivu nedjeljnu utrku na najprestižnijoj stazi u kalendaru.

Povratak nakon duge stanke

Prvenstvo Formule 3 vratilo se na veliku scenu nakon neuobičajeno duge pauze od gotovo tri mjeseca. Otkazivanje utrke u Bahreinu, koja se trebala održati u travnju, stvorilo je veliku prazninu u kalendaru nakon prve runde u Melbourneu. Za vozače je povratak natjecanju na tehnički najzahtjevnijoj stazi sezone predstavljao poseban izazov.

"Osjećaj je kao da sezona ponovno počinje", priznao je Théophile Nael uoči vikenda u Monaku. "Pauza je bila jako duga, ali iskoristio sam je za fizičku i mentalnu pripremu. Sretan sam što se vraćamo utrkivanju."

Kako bi se vozači ponovno priviknuli na bolide, organiziran je test na Red Bull Ringu u Austriji dva tjedna prije Monaka. Ipak, karakteristike te staze drastično se razlikuju od uskih i zavojitih ulica Kneževine. "Test je bio dobar za buđenje, ali daleko je to od staze u Monaku, pogotovo s mekim gumama i ograničenom kilometražom koju imamo ovaj vikend. Ključno je odmah pronaći udobnost u bolidu", objasnio je Nael.

Badoer postavio letvicu u prvoj grupi

Kvalifikacije u Monaku tradicionalno su podijeljene u dvije šesnaestominutne sesije kako bi se tridesetorici vozača omogućio prostor za postavljanje brzog kruga bez prevelike gužve. U prvoj grupi, s parnim startnim brojevima, drama nije izostala.

Ugo Ugochukwu (Campos Racing) prvi je postavio reprezentativno vrijeme, no ritam se ubrzavao iz kruga u krug. Vodeći su se smjenjivali, a sredinom sesije Noah Strømsted iz Tridenta preuzeo je vrh unatoč proklizavanju u zavoju Rascasse. Potom su vrh privremeno držali Taito Kato i ponovno Ugochukwu, prije nego što je Brando Badoer (Rodin Motorsport) sjajnim krugom 1:25.287s postavio novo mjerilo, ostavivši konkurenciju gotovo pola sekunde iza sebe.

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U samoj završnici, dok je Fionn McLaughlin (Hitech) oštetio prednje krilo udarcem u ogradu u sedmom zavoju, Tuukka Taponen (MP Motorsport) nakratko je preuzeo vodstvo. Međutim, nakon isteka vremena, Ugochukwu je prvi probio granicu od 1:25 s vremenom 1:24.963s. Ipak, Badoer je imao posljednju riječ. Talijan je odvozio savršen krug s najbržim vremenima u sva tri sektora, zaustavivši štopericu na 1:24.612s. Time je postavio težak zadatak za vozače druge grupe i osigurao si minimalno start iz prvog reda.

Nezaustavljivi Nael i drama sa Slaterom

Druga kvalifikacijska grupa donijela je okršaj vozača koji su dominirali na slobodnom treningu u četvrtak - Théophilea Naela i Freddieja Slatera. Nael, pobjednik prestižne utrke u Macau 2025. godine, od početka je pokazivao samopouzdanje. "Macau mi je pomogao izgraditi samopouzdanje za Monako. Staze su slične i zahtijevaju postepeno podizanje brzine. Došao sam ovdje s istim mentalitetom i ponovno se isplatilo", rekao je Nael nakon kvalifikacija.

Slater (Trident) je prvi postavio vrijeme brže od 1:25 (1:24.986s), preuzevši privremeno vodstvo. Međutim, u svom sljedećem pokušaju, britanski vozač je pretjerao. U potrazi za milimetrima uz ogradu, podupravljanje ga je odnijelo ravno u zaštitnu barijeru u sedmom zavoju. Srećom, oštećenje prednjeg krila bilo je manje, ali krug je bio uništen. "Ovdje morate preuzeti puni rizik. Vozite što bliže zidovima, a svaki milimetar se računa", komentirao je Slater.

Taj trenutak iskoristio je Nael, koji je, unatoč laganom dodiru s ogradom, preuzeo vodstvo s vremenom 1:24.522s, već tada bržim od Badoerovog. U posljednjem pokušaju, Francuz je bio još brži, poboljšavši svoje vrijeme na konačnih 1:24.471s, čime je za 0,141 sekundu osigurao drugi uzastopni pole position sezone.

Startni poredak i pogled na vikend

Kombinirani rezultati donijeli su Naelu pole position za nedjeljnu glavnu utrku, a Badoer će mu se pridružiti u prvom redu. Drugi red formirat će Slater i Ugochukwu, dok je impresivni debitant Ernesto Rivera (Campos), koji se vratio nakon ozljede leđa, zaokružio sjajan dan za momčad petim mjestom.

Subotnja sprint utrka vozit će se s obrnutim startnim poretkom za prvih dvanaest vozača iz kvalifikacija. To znači da će s prve pozicije krenuti Japanac Hiyu Yamakoshi, dok će mu društvo u prvom redu praviti Gerrard Xie. S obzirom na to da je pretjecanje na ulicama Monte Carla gotovo nemoguća misija, kvalifikacijski rezultat često definira ishod cijelog vikenda, a Nael je napravio ključan korak prema osvajanju Kneževine.