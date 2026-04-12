Atraktivna Bianca juri prema Formuli 1, a već je postala globalni fenomen

Mlada filipinska vozačica Bianca Bustamante nije samo trkaća senzacija, već i globalni fenomen koji pomiče granice u svijetu motosporta. S milijunima pratitelja na društvenim mrežama, povijesnim ugovorom s McLarenom i karijerom koja strelovito napreduje, ova dvadesetogodišnjakinja postala je jedno od najprepoznatljivijih lica novog vala u utrkivanju. Ipak, njezin put nije bio bez prepreka i kontroverzi koje prate život pod svjetlima reflektora.

Put od kartinga do snova o Formuli 1

Njezina priča počinje u Filipinima, gdje joj je otac Raymund kupio prvi karting kad su joj bile samo tri godine. Od pete godine natjecateljski se utrkivala i osvajala prvenstva, no proboj na europsku scenu bio je golem izazov. "Mislim da će se svatko iz Azije složiti sa mnom kad kažem koliko je teško probiti se zbog manjka prilika", objasnila je jednom prilikom.

Njezin talent ipak nije prošao nezapaženo. Nakon natjecanja u W Seriesu, 2023. godine pridružila se prvoj sezoni F1 Academy s timom PREMA Racing, gdje je ostvarila dvije pobjede. Iste godine ispisala je povijest postavši prva žena koja je potpisala za McLaren Driver Development Programme, ostvarivši san koji je sanjala od djetinjstva, diveći se legendi poput Nikija Laude. Iako je suradnja s McLarenom završila nakon dvije sezone, Bustamante je napravila ključan korak naprijed. Za 2025. godinu najavljen je njezin prelazak u prestižno GB3 prvenstvo s timom Elite Motorsport, što se smatra važnom stepenicom na putu prema Formuli 3 i njezinom krajnjem cilju - Formuli 1.

Fenomen na društvenim mrežama

Ono što Biancu izdvaja od mnogih kolega njezina je nevjerojatna popularnost izvan staze. S više od tri milijuna pratitelja na društvenim mrežama, postala je jedna od najutjecajnijih figura u motosportu, često nadmašujući i vozače iz viših kategorija poput Formule 2. Ta popularnost nije samo stvar ega; ona joj je osigurala ključna sponzorstva s brendovima kao što su Anastasia Beverly Hills i Cisco, financirajući time izuzetno skup sport. "Da nisam imala podršku na društvenim mrežama, ne bih uspjela prikupiti sredstva za utrkivanje u GB3. Iskreno, mislim da se danas ne bih utrkivala", priznala je.

Njezina tržišna vrijednost prepoznata je i uvrštavanjem na Forbesovu listu "30 ispod 30" za Europu, a pojavila se i na naslovnici časopisa Vogue Philippines. Kombinacija sportske odlučnosti i glamuroznog izgleda učinila ju je modernom i svestranom sportašicom koja privlači široku publiku.

Druga strana slave

Međutim, golema slava u mladoj dobi donijela je i probleme. Bustamante se našla na udaru kritika zbog nekoliko kontroverzi na društvenim mrežama. Godine 2023. naišla je na osudu jer je lajkala objavu koja je ismijavala vozača Formule 1 Lancea Strolla na temelju invaliditeta. Kasnije se ispričala, navodeći da je to učinila slučajno te da nikada ne bi podržala takve stavove, pogotovo jer njezin brat ima autizam. Kritike su se pojavile i zbog nedosljednosti u pričama o njezinom odrastanju.

Osvrćući se na te događaje, istaknula je da je tada imala 17 i 18 godina te da je još uvijek "plovila kroz život". "Greške će uvijek biti neizbježne", izjavila je, "ali ono što se zaista računa jest kako se od njih oporaviš i što iz njih naučiš."