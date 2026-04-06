Prepoznajete li ga? Ovako je svjetski prvak izgledao dok je sanjao o F1 u školskim klupama

Osvajanje titule svjetskog prvaka Formule 1 u Abu Dhabiju za Landa Norrisa bilo je ostvarenje dječačkog sna. No, euforiju nisu osjećali samo on, njegova obitelj i tim, već i tihi kutak engleskog Somerseta, gdje je u školskim klupama započeo njegov nevjerojatan put.

Uspjeh vozača McLarena s ponosom su proslavile njegove bivše škole, prisjećajući se dječaka koji nikada nije dopustio da mu slava udari u glavu.

Školski dani ispunjeni trofejima i skromnošću

Lando je devet godina pohađao prestižnu privatnu školu Millfield, gdje je vješto balansirao između učenja i karting karijere koja ga je vodila diljem Europe. Njegovi bivši profesori sjećaju ga se kao pristojnog i fokusiranog mladića koji je, unatoč velikom pritisku, uspijevao nadoknaditi sve školske obveze.

„Gotovo odmah je počeo donositi trofeje“, ispričao je za službenu stranicu Formule 1 Dan Close, njegov tadašnji učitelj. „U početku je bio prilično sramežljiv. Nije htio da mu pehare uručujemo na školskim priredbama, možda zato što su često bili viši od njega.“ Jedna učiteljica mu je u izvještaju, dok je imao samo osam godina, u šali napisala da bi, ako želi ostati anoniman, možda trebao razmisliti o karijeri „Stiga“ iz popularne emisije Top Gear.

Iako je u desetom razredu napustio redovno školovanje kako bi se u potpunosti posvetio utrkama, uz pomoć privatnog tutora nastavio je učiti fiziku i matematiku. Njegova obitelj, kažu u školi, bila je ključna u pružanju podrške, pazeći da nikad ne zaostaje s gradivom.

Ostao je onaj isti dečko

Ono na što su njegovi profesori najponosniji jest činjenica da je Lando ostao autentičan i prizemljen unatoč vrtoglavom usponu. Od svjetskog prvaka u kartingu 2014. godine do vozača McLarena u Formuli 1, Norris se, prema njihovim riječima, nimalo nije promijenio.

„Čovjek kojeg danas vidimo na postolju i dalje ima onu iskru u oku i vragolasti osmijeh koje je imao kad nam se tek pridružio. On je jednostavno dobar dečko koji nikad nije postao arogantan zbog svojih uspjeha“, dodaje Close. Njegov bivši razrednik, John Bishop, opisuje ga kao izuzetno pristojnog i društvenog mladića koji je imao nevjerojatnu sposobnost samorefleksije i analize, što mu je pomoglo da dosegne vrh.

Proslava i inspiracija za nove generacije

Nakon što je Norris osigurao naslov, njegove bivše škole odmah su mu odale počast. Millfield je postavio veliki transparent s čestitkom, a najavili su i posebnu svečanu ceremoniju. U planu je i „Lando ručak“, gdje će se posluživati papaja kao asocijacija na McLarenove boje, a čak se razmišlja o preimenovanju glavne školske staze u „Landov put“.

Norris nije zaboravio ni svoje najranije dane. Ubrzo nakon pobjede, iznenada je posjetio svoju osnovnu školu Chew Stoke, gdje su ga djeca dočekala mašući zastavicama. Održao im je govor o važnosti upornosti, sudjelovao u utrci romobila i svakom učeniku ostavio poklon. „Inspirirao je naše učenike da ciljaju visoko, sanjaju velike snove i zapamte da je sve moguće“, poručili su iz škole.

Priča Landa Norrisa postala je tako više od sportskog uspjeha. To je priča o talentu, odricanju i, što je najvažnije, o vrijednostima koje su ga oblikovale u prvaka kojeg danas slavi cijeli svijet, a najviše oni koji ga se sjećaju kao dječaka iz školskih klupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Uz ovakvu najavu, sigurno nećete propustiti FNC 29