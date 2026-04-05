Mladi genijalac zaludio svijet: F1 stručnjak otkrio nam istinu o Antonelliju i borbi za naslov!

Lovro Andraka jedno je od najprepoznatljivijih imena među domaćim poznavateljima Formula 1. Dugogodišnji novinar i urednik specijaliziranog portala F1.pulsmedia i strastveni pratitelj “oktanskog cirkusa” već više od desetljeća analizira utrke, vozače i promjene koje oblikuju ovaj sport, a njegove komentare publika redovito može pratiti i kroz podcast Tribina.

Uoči 'kratke' travanjske stanke uhvatili smo ga kako bismo razgovarali o jednoj od najzanimljivijih priča nove sezone – mladom vozaču Kimiju Antonelliju, članu Mercedes-AMG Petronas momčadi, koji je s dvije pobjede u prve tri utrke privukao pažnju cijelog svijeta.

Andraka Antonellija prati još iz dana kada se probijao kroz niže kategorije, a upravo tada, kaže, prepoznao je potencijal koji danas dolazi do punog izražaja. U ovom uskršnjem specijalu donosi svoje viđenje mladog Talijana, ali i pogled na nastavak sezone i izazove koje donose nove regulacije.

Kako ste još u njegovim juniorskim danima prepoznali potencijal Kimija Antonellija i što ga je, po vašem mišljenju, izdvojilo kao buduću zvijezdu Formule 1?

Antonelli je već od najranijih dana u svojoj karijeri pokazao taj veliki talent o kojem se sada već dosta dugo priča i u okviru Formule 1. On je, naime, čim je krenuo u formule s 15 godina, već počeo ostvarivati odlične rezultate.

U Formuli 4 je debitirao i odmah je 2022. godine osvojio njemačku i talijansku Formulu 4 na vrlo uvjerljiv način. Već se tu nekako istaknuo među mladim vozačima na koje bi trebalo obratiti pozornost u budućnosti.

Kasnije je prešao na iduću razinu, odnosno regionalne formule. Osvojio je prvenstvo Bliskog istoka i Europsko prvenstvo, i to odmah u prvoj sezoni. Tu je jednostavno pregazio sve što je vozio u tom trenutku.

Zapravo, već tada je bio vozač kojeg je podržavao Mercedes. Ta akademija ga je podržavala cijelo to vrijeme i prepoznala njegov talent te odlučila da će preskočiti Formulu 3 i odmah ga prebaciti u Formulu 2.

Tamo je ostvario dvije pobjede u svojoj debitantskoj sezoni. Sezona nije bila idealna kao u Formuli 4 i regionalnim formulama, ali je opet pokazao sjajne rezultate. Ostvario je prvu pobjedu po jakoj kiši u Silverstoneu, gdje se u teškim uvjetima posebno istaknuo, a zatim je pobijedio i u Mađarskoj.

Meni se posebno ističe i jedno pretjecanje koje je imao u Belgiji u rujnu, također u kišnim uvjetima, koji se uvijek više cijene zbog vozačkih vještina. Ostvario je jedno sjajno pretjecanje na mjestu gdje se ni po suhom ne pretječe često.

Tako da je kroz cijelu tu juniorsku karijeru pokazivao naznake potencijalno budućeg velikana, što evo sada u Formuli 1 polako počinje i potvrđivati.

Koliko Antonellijevo neiskustvo može utjecati na njegovu borbu s Russellom i mislite li da već ove sezone može ozbiljno konkurirati za naslov unatoč snažnoj konkurenciji?

Pa ja bih rekao da je u kontekstu ove sezone Russell i dalje favorit. Već sada sve izgleda jako dobro za njega, ali i dalje nismo ni blizu njegovog najboljeg izdanja, odnosno punog potencijala. Ovo mu je tek druga sezona i ima svega dvadesetak utrka iza sebe, pa moramo biti iskreni i reći da je u ove dvije pobjede bilo i doze sreće.

Primjerice, u Japanu mu je tajming izlaska iz boksa dosta pomogao nakon lošeg starta. S druge strane, u Kini su mu pomogle kvalifikacije, odnosno problem koji je Russell imao, pa je on doslovno „na knap“ ulovio krug. No, bez obzira na to, utrku je odradio besprijekorno. Samo prvi krug nije vodio, tako da je zamalo ostvario Grand Slam u svojoj prvoj pobjedi.

Pokazao je već sada jako puno, ali vjerujem da će i dalje rasti kroz iskustvo. Ipak, ja bih blagu prednost dao Russellu. No, nikako ne bih isključio Antonellija iz borbe, jer mislim da će mu ove pobjede značajno podići samopouzdanje. To je izuzetno važno za svakog sportaša, pa tako i za njega, i vjerujem da bi upravo to moglo otključati dodatnu razinu njegove brzine. Uz sve faktore koje imamo ove sezone – uključujući prednost Mercedesa i prirodu bolida – smatram da Antonellija ne možemo isključiti iz ozbiljne borbe za naslov već ove godine.

Može li netko ozbiljno zaprijetiti Mercedesu u nastavku sezone i koga vidite kao najvećeg konkurenta uoči utrke u Miamiju?

'Ferrari i McLaren su tu najbliže, možda bih čak i više izdvojio McLaren. Nakon Suzuke dosta je iznenadio tempo Oscara, pa je Norris na toj utrci fantastično startao i, bez određenih okolnosti, bio bi u realnoj borbi za pobjedu. No nije uspio proći u tom prvom dijelu utrke, odnosno prošao je, ali je izgubio poziciju već u sljedećoj prilici.

McLaren se sada napokon pojavio nakon raznih tehničkih problema koje su imali u prva dva vikenda i zaista su pokazali ozbiljan tempo. Uvijek kažem, bili su u borbi za pobjedu, a imaju i Mercedesov motor koji se čini najboljim. Kada ga dodatno upoznaju i nauče bolje iskoristiti, mogli bi zapapriti i tvorničkoj momčadi, kao što su to činili i prethodnih sezona. Očito je riječ o ekipi koja u tehničkom segmentu radi sjajan posao, imaju odličan tim inženjera i čini se da bi se vrlo brzo mogli uključiti u borbu.

I dalje mislim da će Mercedes imati prednost i da se to možda neće odmah vidjeti u Miamiju, ali kroz sezonu, ako gledamo tko bi mogao zaprijetiti, McLaren je definitivno momčad na koju treba obratiti pozornost. Ne treba isključiti ni Ferrari, iako oni imaju povijest toga da razvoj kroz sezonu ne ide uvijek u dobrom smjeru, ali tu su negdje, blizu.

Dolazi i promjena pravilnika koja bi mogla utjecati na Mercedesove motore od Velike nagrade Monaka, pa bi i tu moglo doći do dodatnih borbi. No zasad, Mercedes kao tvornička momčad ima dovoljnu prednost da mogu relativno mirno odrađivati utrke, pa čak i ako izgube pozicije na startu, to im ne stvara prevelik pritisak.'

Vidjeli smo žargonski rečeno da si je Adrian Newey na tanjur stavio više nego sto može pojesti, kako komentirate hijerarhiju u Aston Martina i što po vama možemo od njih očekivati u nastavku prvenstva

Aston Martin je uoči ove sezone imao sve sastojke za vrhunsko jelo, a na tanjuru je završila totalna splačina. Njihov primjer pokazuje kako je novac samo jedan dio uspjeha i da Adrian Newey nije čarobnjak koji će u svakoj situaciji dovesti ekipu do naslova. Cijela ekipa je pogubljena u ovom trenutku, a činjenica da je Newey usputno postavljen na mjesto šefa, nešto što nikad nije radio, pokazuje nedostatak osnovne strukture i vodstva unutar ekipe.

Vjerujem da bi se tijekom sezone mogli malo oporaviti, kad napokon riješe ogromne probleme s pouzdanošću, ali to je lakše reći nego napraviti. Od njih se očekivao napad na sami vrh, a to sigurno još dugo nećemo vidjeti od njih, tako da će bijeg sa samog začelja već biti nekakav pomak. Ova sezona pokazala je da su oni jako daleko od pobjedničke ekipe.

Posljednja medijska nagađanja navode kako Max Verstappen razmišlja o mirovini, koliko posto šanse dajete toj mogućnosti i je li to možda neka uvertira samo za odlazak iz Red Bulla, odnosno prelazak u primjerice Mercedes

'Mislim da je Verstappen iskren tip koji ne bi kritizirao pravila i prijetio odlaskom samo zato što njegova ekipa nije konkurentna. On je već prošle godine vozio GT utrke i bio je pomalo demotiviran za F1 sredinom sezone, kada se sve činilo izgubljenim za njega i Red Bull, ali tada nije govorio ništa protiv pravila.

Rekao bih da je ovo njegovo stvarno mišljenje o trenutačnom utrkivanju u F1 i da se većina vozača slaže s time - dosta ih je i otvoreno po tom pitanju, ali razlika je u tome što je on već ostvaren u F1 i može si priuštiti odlazak iz čistog gušta prema utrkivanju. Da je samo do konkurentnosti, vjerujem da bi bez većih problema ispregovarao prelazak u Mercedes, s obzirom na to koliko ga Toto Wolff otvoreno simpatizira. Ako ne bude drastičnih promjena pravila, visoke su šanse da Max ode iz F1.'

