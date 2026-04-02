Opa, nije bila šala za Prvi april! Priprema se spektakl u Zagrebu: Donosimo sve detalje

Ove srijede, 1. travnja u Zagrebu je viđen bolid Formule 1. Bio je to bolid Red Bull Racinga, momčadi s 8 vozačkih i 6 konstruktorskih naslova prvaka svijeta.

Prvi april: Red Bull Racing bolid provozao se ulicama Zagreba

Red Bull Racing natječe se u Formuli 1 od 2005. godine, a njegovi bolidi ostvarili su dosad 130 pobjeda i 297 puta su bili na pobjedničkom postolju. Momčad sa sjedištem u Milton Keynesu posebno se proslavila 2023. godine, kad je srušila sve rekorde s 21 pobjedom u 22 utrke. Max Verstappen i Sebastian Vettel sve su svoje titule prvaka svijeta osvojili upravo u RBR bolidima.

A bolid Red Bull Racinga dosad je viđen na različitim ludim lokacijama, od snježnih padina i zaleđenog jezera do planinskih cesta i pješčanih plaža. No, nismo ga još vidjeli u Hrvatskoj.

To se promijenilo ove srijede, kad je 1. travnja na prikolici koju je vozio Ford Ranger, viđen u centru Zagreba. Tako su Zagrepčani napokon dobili priliku vidjeti kako uživo izgleda moderni F1 bolid, tehnološki najnapredniji trkaći automobil. I to onaj koji se može pohvaliti nizom pobjeda u Formuli 1.

Pa iako je Red Bull Racing bolid sklon pokazati se i odjuriti, u Zagrebu je odlučio stati na adresi Radnička cesta 52, gdje je jutro proveo u sjedištu Go2Digitala. Tamo je izazvao dodatno zanimanje prolaznika. Što je najvažnije, prije nego što je otišao obećao je da to nije sve od njega te da ćemo ga u Hrvatskoj uskoro ponovno vidjeti i to u njegovom punom sjaju!

Ipak nije šala, drugi april: Red Bull Showrun 27. rujna u Zagrebu

Vijest o bolidu Red Bull Racinga u Zagrebu nije bila prvoaprilska šala. Dapače, Red Bull Racing bolid je stigao kako bi najavio da će 27. rujna juriti zagrebačkim ulicama u sklopu Red Bull Showruna.

Formula 1 jedan je od najatraktivnijih sportova na svijetu, a Red Bull Showrun približava elitno automobilističko natjecanje i onima koji nemaju u svojem gradu staze na kojima se odvijaju F1 utrke. Osim toga, za razliku od utrke Formule 1, na Red Bull Showrunu moguće je vidjeti bolid u vožnji izbliza. Tako je ovaj demonstracijski event osmišljen početkom prošlog desetljeća i već godina oduševljava automoto fanove diljem svijeta.

U 2026. godini Red Bull Showrun po prvi će se put održati u Hrvatskoj. Dogodit će se to 27. rujna, kad će bolid Red Bull Racinga demonstrirati svoje munjevito ubrzanje i okretnost u Vukovarskoj ulici u Zagrebu.

Već 1. travnja pojavio se u našoj metropoli, kad ga je na prikolici, vozio Ford Ranger i tako ga je predstavio hrvatskoj javnosti. No, to je bila tek uvertira, jer bolid F1 ekipe koja je osvojila osam vozačkih i šest konstruktorskih naslova tek treba u Zagrebu pokazati sve svoje adute. Napravit će to u rujnu, uz mnogo škripe guma i niz atraktivnih manevara, po ukusu strastvenih ljubitelja automobilizma.

Zagrebački Red Bull Showrun bit će u znaku bolida Formule 1, ali neće to biti jedina jurilica koja će se pokazati pred publikom. Bit ću tu još atraktivnih vozila na dva i četiri kotača kojima će upravljati iskusni vozački akrobati, po čijim majstorijama je ovaj event postao globalno poznat.

Zagreb će se tako pridružiti elitnim lokacijama na kojima će Red Bull Showrun biti održan u 2026. godini, od kojih izdvajamo San Francisco, Phoenix i Atlantu. Što je najvažnije, Formula 1 će 27. rujna biti bliže lokalnim F1 fanovima nego što je bila ikad prije.

Osim ulaznica za VIP i tribine, dostupno će biti i slobodno stajanje.

