Kakva snimka: Žena nasred ulice propala kroz šaht, otkriven mogući uzrok

Brazilka Fabiana Rosa (31) doživjela je pravu noćnu moru dok je na putu prema poslu hodala ulicom u Rio de Janeiru. Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je stala na poklopac šahta koji je pod njezinom težinom popustio, nakon čega je pala u duboki odvodni kanal.

Na snimci se vidi kako žena hoda pločnikom prije nego što se poklopac iznenada prevrnuo. Pri padu ju je udario u glavu, a potom se ponovno zatvorio, zbog čega je nakratko ostala zarobljena ispod pločnika.

„Mislila sam da ću umrijeti. Voda mi je sezala do prsa, a rupa je bila jako duboka“, ispričala je za brazilske medije.

Ima višestruke ozljede

U pomoć joj je prvi priskočio motociklist koji je svjedočio nesreći, a ubrzo su se uključili i prolaznici te stanovnici obližnjih kuća. Podigli su poklopac i izvukli nesretnu ženu, dok su na mjesto događaja stigli i vatrogasci te policija.

Rosa je prevezena u bolnicu, gdje su joj utvrđene ozljede glave, ruku, nogu, prsnog koša i leđa. Iako nije životno ugrožena, tijekom dramatičnih trenutaka mislila je da neće preživjeti. "Jako me boli. Razmišljam kako bi dijete na mom mjestu već bilo mrtvo," rekla je.

Ayer, en Rio de Janeiro (Brasil), una mujer llamada Fabiana Rosa, 35 años, luego de bajar de una moto, pisó accidentalmente la tapa suelta de un buzón (abierta horas antes por dos hombres que intentaron robar cables🤦), la tapa giró, se golpeó la cabeza y se cerró completamente… pic.twitter.com/zUSSZkIkZ3 — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) June 1, 2026

Pregledom nadzornih kamera otkriven je mogući uzrok nesreće. Policija je uočila dvojicu muškaraca koji su tijekom noći manipulirali poklopcem šahta. Sumnja se da su pokušali ukrasti metalni poklopac ili kablove te ga nakon toga vratili na mjesto bez odgovarajućeg osiguranja, ostavivši iza sebe opasnu zamku za prolaznike.

Gradske službe u međuvremenu su zamijenile poklopac i pokrenule provjeru sigurnosti drugih šahtova u tom području.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko tjedana nakon tragičnog slučaja u New Yorku, gdje je žena (56) poginula nakon pada u otvoreni šaht na Petoj aveniji. Okolnosti tog događaja još se istražuju.