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Sve je bliže transfer: Turski novinar donosi novu veliku vijest o Livakoviću!

Sve je bliže transfer: Turski novinar donosi novu veliku vijest o Livakoviću!
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Fener misli da za Livakovića može dobiti više novca nego što je Dinamo do sada nudio

4.8.2026.
12:38
Sportski.net
Josip Regovic/PIXSELL
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Turski mediji donose nove informacije oko dolaska Dominika Livakovića u Dinamo. Sapunica koja traje cijelo ljeto još traje, ali moguće je da se nazire kraj.

Turski novinar Talha Arslan objavio je novu informaciju. On piše kako su Dinamo i Livaković sve dogovorili, a čeka se "samo" još kraj pregovora između Dinama i Fenerbahčea. Prema posljednjim informacijama, Fener se želi riješiti Livakovića i još nekoliko stranih igrača starijih od 25 godina.

 

 

Međutim, Fener misli da za Livakovića može dobiti više novca nego što je Dinamo do sada nudio. Ipak, kako je Dinamo osigurao europsku jesen i već sada je jasno da će igrati barem Konferencijsku ligu, a vrlo lako moguće i Europsku ligu ili čak Ligu prvaka, Modri imaju osigurane europske bonuse i mogu pristati na Fenerove uvjete i platiti Livakovića.

Za Dominika je bilo jasno da se želi vratiti u Dinamo iako je bilo interesa i grčkog Olympiakosa. Prema dostupnim informacijama, odšteta bi se mogla kretati između tri i četiri milijuna eura. U pregovorima bi važnu ulogu moglo imati i pitanje preostalih obveza Fenerbahčea prema Dinamu, budući da turski klub navodno još nije podmirio sve rate dogovorene prilikom Livakovićeva transfera 2023. godine.

DinamoFenerbahčeDominik Livaković
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