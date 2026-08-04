Sve je bliže transfer: Turski novinar donosi novu veliku vijest o Livakoviću!
Fener misli da za Livakovića može dobiti više novca nego što je Dinamo do sada nudio
Turski mediji donose nove informacije oko dolaska Dominika Livakovića u Dinamo. Sapunica koja traje cijelo ljeto još traje, ali moguće je da se nazire kraj.
Turski novinar Talha Arslan objavio je novu informaciju. On piše kako su Dinamo i Livaković sve dogovorili, a čeka se "samo" još kraj pregovora između Dinama i Fenerbahčea. Prema posljednjim informacijama, Fener se želi riješiti Livakovića i još nekoliko stranih igrača starijih od 25 godina.
ÖZEL | Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic ile prensip anlaşmasına vardı.— Talha Arslan (@TalhaArslan_TV) August 4, 2026
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Međutim, Fener misli da za Livakovića može dobiti više novca nego što je Dinamo do sada nudio. Ipak, kako je Dinamo osigurao europsku jesen i već sada je jasno da će igrati barem Konferencijsku ligu, a vrlo lako moguće i Europsku ligu ili čak Ligu prvaka, Modri imaju osigurane europske bonuse i mogu pristati na Fenerove uvjete i platiti Livakovića.
Za Dominika je bilo jasno da se želi vratiti u Dinamo iako je bilo interesa i grčkog Olympiakosa. Prema dostupnim informacijama, odšteta bi se mogla kretati između tri i četiri milijuna eura. U pregovorima bi važnu ulogu moglo imati i pitanje preostalih obveza Fenerbahčea prema Dinamu, budući da turski klub navodno još nije podmirio sve rate dogovorene prilikom Livakovićeva transfera 2023. godine.