Sve je bliže transfer: Turski novinar donosi novu veliku vijest o Livakoviću!

Turski mediji donose nove informacije oko dolaska Dominika Livakovića u Dinamo. Sapunica koja traje cijelo ljeto još traje, ali moguće je da se nazire kraj.

Turski novinar Talha Arslan objavio je novu informaciju. On piše kako su Dinamo i Livaković sve dogovorili, a čeka se "samo" još kraj pregovora između Dinama i Fenerbahčea. Prema posljednjim informacijama, Fener se želi riješiti Livakovića i još nekoliko stranih igrača starijih od 25 godina.

ÖZEL | Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic ile prensip anlaşmasına vardı.



• Hırvat ekibi, transferi tamamlamak üzere Fenerbahçe ile bonservis pazarlığında! — Talha Arslan (@TalhaArslan_TV) August 4, 2026

Međutim, Fener misli da za Livakovića može dobiti više novca nego što je Dinamo do sada nudio. Ipak, kako je Dinamo osigurao europsku jesen i već sada je jasno da će igrati barem Konferencijsku ligu, a vrlo lako moguće i Europsku ligu ili čak Ligu prvaka, Modri imaju osigurane europske bonuse i mogu pristati na Fenerove uvjete i platiti Livakovića.

Za Dominika je bilo jasno da se želi vratiti u Dinamo iako je bilo interesa i grčkog Olympiakosa. Prema dostupnim informacijama, odšteta bi se mogla kretati između tri i četiri milijuna eura. U pregovorima bi važnu ulogu moglo imati i pitanje preostalih obveza Fenerbahčea prema Dinamu, budući da turski klub navodno još nije podmirio sve rate dogovorene prilikom Livakovićeva transfera 2023. godine.