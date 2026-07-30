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Boban povukao ključan potez: Livaković donio odluku koja će oduševiti navijače Dinama

Boban povukao ključan potez: Livaković donio odluku koja će oduševiti navijače Dinama
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Foto: David Catry/imago sportfotodienst/Profimedia

U međuvremenu je hrvatski vratar odbio mogućnost odlaska u Olympiacos, čime je dodatno dao do znanja kako mu povratak u Dinamo predstavlja prvi izbor.

30.7.2026.
13:38
Sportski.net
David Catry/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dominik Livaković sve je bliže povratku u Dinamo, čime bi mogla završiti jedna od najzanimljivijih transfernih priča ovog ljeta. Hrvatski reprezentativni vratar posljednjih se mjeseci često povezivao s odlaskom iz Fenerbahčea, a brojne špekulacije o njegovoj budućnosti punile su medijske stupce. Sada se, međutim, čini kako je povratak na Maksimir postao najrealnija opcija.

Dinamo je ozbiljno krenuo u realizaciju tog posla, a prvi konkretan korak napravljen je u srijedu, kada su se za istim stolom našli predsjednik kluba Zvonimir Boban, Dominik Livaković i njegov zastupnik Andy Bara. Na sastanku je, prema pisanju 24sata, postignut zajednički dogovor i jasno definiran cilj, povratak hrvatskog reprezentativca u redove hrvatskog prvaka.

Kako navode, sljedeći potez sada je na relaciji Zagreb – Istanbul. Andy Bara u narednim će danima ponovno razgovarati s čelnicima Fenerbahčea kako bi pokušao pronaći model dogovora i doznati pod kojim su uvjetima turski klub spremni pustiti Livakovića. Istodobno, Dinamo priprema i prvu službenu ponudu.

Prema dostupnim informacijama, odšteta bi se mogla kretati između tri i četiri milijuna eura. U pregovorima bi važnu ulogu moglo imati i pitanje preostalih obveza Fenerbahčea prema Dinamu, budući da turski klub navodno još nije podmirio sve rate dogovorene prilikom Livakovićeva transfera 2023. godine.

U međuvremenu je hrvatski vratar odbio mogućnost odlaska u Olympiacos, čime je dodatno dao do znanja kako mu povratak u Dinamo predstavlja prvi izbor. Grčka opcija trenutačno nije u njegovim planovima, a želja mu je vratiti se u klub u kojem je izgradio status jednog od najboljih vratara u hrvatskoj povijesti.

Sastanak održan u srijedu otklonio je i posljednje dvojbe koje su postojale unutar Maksimira. Do tada nije bilo potpuno jasno smatra li Livaković povratak u Dinamo svojim apsolutnim prioritetom, zbog čega je razgovor bio od posebne važnosti. Nakon njega, obje strane imaju jasan zajednički cilj, a preostaje još postići dogovor s Fenerbahčeom kako bi se realizirao jedan od najvećih povrataka u hrvatski nogomet posljednjih godina.

Dominik LivakovićDinamoZvonimir BobanAndy Bara
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