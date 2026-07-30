Sopić je hit u Litvi: Izborio povijesni rezultat, a onda zapalio svlačionicu ludim slavljem

Nogometaši zagrebačkog Dinama u trećem pretkolu Lige prvaka igrat će protiv litavskog Kauno Žalgirisa, momčadi koju vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić. Litavski klub do dvoboja s Modrima stigao je nakon velike pobjede protiv Klaksvika s Farskih otoka, a junak uzvratnog susreta bio je bivši igrač Hajduka Leon Kreković.

Nakon što je prvi susret na Farskim otocima završio bez pogodaka, Kauno Žalgiris je u uzvratu slavio 1:0 zahvaljujući pogotku Krekovića u samoj završnici, točnije u 85. minuti. Osim hrvatskog napadača, boje litavskog kluba brani i bivši nogometaš Dinama Ivan Fiolić.

Dinamo će prvi susret protiv Kauno Žalgirisa odigrati na Maksimiru 4. kolovoza u 19 sati, dok je uzvrat zakazan sedam dana kasnije u Jonavi, gradu udaljenom tridesetak kilometara od Kaunasa.

Za Kauno Žalgiris ovo je povijesni uspjeh, a prolaskom protiv Klaksvika klub je već osigurao najmanje nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige. Bez obzira na daljnji rasplet europskog puta, litavski predstavnik napravio je veliki iskorak i ostvario jedan od najvećih uspjeha u povijesti kluba.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka ipak je u prvi plan izbio trener Željko Sopić. Hrvatski stručnjak nije skrivao emocije nakon povijesnog plasmana, a slavlje sa svojim igračima i stručnim stožerom bilo je posebno emotivno.

Sopić se u jednom trenutku popeo na stol i počeo "dirigirati" svojim igračima, koji su ga pratili u velikom slavlju. U pozadini se mogla čuti pjesma "Freed from Desire", dok su igrači i članovi stožera uglas pjevali "Sopa on Fire".

Takve scene najbolje su pokazale koliko ovaj uspjeh znači Kauno Žalgirisu, ali i koliko je hrvatski trener ostavio trag u kratkom vremenu na klupi litavskog kluba. Slavlje pogledajte OVDJE.