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Sjajne vijesti za Dinamo: Plavima se potpuno otvorio put prema Ligi prvaka

Sjajne vijesti za Dinamo: Plavima se potpuno otvorio put prema Ligi prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dinamo, dakle, ima dobar put prema skupini Lige prvaka i utakmicama vrijednim startnih 18,62 milijuna eura

29.7.2026.
23:33
Sportski.netHina
Igor Kralj/PIXSELL
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Nakon što smo doznali kako će Dinamo igrati protiv litvanskog Kauno Žalgirisa, kojeg vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, za prolaz u grupnu fazu Lige prvaka, stigle su i nove vijesti koje će svakako obradovati sve ljubitelje zagrebačkog kluba. 

Prije nego što odigraju prvu utakmicu, oba će kluba sa zanimanjem popratiti ždrijebove koji će se održati u ponedjeljak u Nyonu. Pobjednik njihovog dvoboja bit će zbog odličnog Dinamovog koeficijenta nositelj u izvlačenju parova play-offa Lige prvaka, dok poraženi zbog slabašnog Žalgirisovog koeficijenta u ždrijebu play-offa Europske lige - neće.

Ranije je bilo jasno da će Dinamo biti nositelj u playoffu, a nakon završnog dana drugog pretkola naviše slavi grčki AEK. Njega je Dinamo pobjedom nad Thunom gurnuo u nenositelje, ali je čudesna utakmica između Lecha i AGF Aarhusa sve promijenila.

AGF je čudesno okrenuo zaostatak od tri razlike (4-1) te na jedanaesterce izbacio Lech u uzvratu u Poljskoj (4-1, 4-3 u raspucavanju) te tako osigurao dvoboj protiv Azerbajdžanskog Sabaha. Kako AGF ima manji koeficijent od Lecha, taj par pada u nenositelje, a AEK ide u nositelje.

Dobra vijest za Dinamo je kako sigurno neće moći igrati protiv grčke momčadi za koju je potpisao Lovro Majer, a gdje igra i Domagoj Vida. Dakle, Dinamo će, ako prođe Kauno Žalgiris, igrati protiv nekog od sljedećih klubova: Celje/Ararat Armenia, LASK, Kairat Almaty/Levski Sofija, AGF Aarhus/Sabah FK, Viking.

Prve utakmice playoffa Lige prvaka igraju se 18. ili 19. kolovoza, a uzvrati su 25. ili 26. kolovoza. 

Sjajne vijesti za Dinamo: Plavima se potpuno otvorio put prema Ligi prvaka
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamo, dakle, ima dobar put prema skupini Lige prvaka i utakmicama vrijednim startnih 18,62 milijuna eura s koliko se honorira ulazak u skupinu. Uz taj početni iznos može se zaraditi i puno više, no prije svega toga treba uspješno preskočiti Sopićevu prepreku. 

Litvanci su u uzvratu kod kuće protiv Klaskvika s Farskih otoka slavili s 1-0 pogotkom bivšeg igrača Hajduka Leona Krekovića u 85. minuti i prošli dalje. U prvoj utakmici na Farskim otocima bilo je 0-0. 

Sopić (52) je bivši trener Dinama, Gorice, Rijeke i Osijeka, a u Litvi je od ove godine. Osim Krekovića u Kauno Žalgirisu igra i bivši igrač Dinama Ivan Fiolić. 

Dinamo će ugostiti Litvance 4. kolovoza u 19 sati, a uzvrat je sedam dana kasnije u gradu Jonavi, 30-tak kilometara od Kaunasa. 

DinamoLiga Prvaka
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