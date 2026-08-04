Bivši igrač Dinama otkrio nam pozadinu incidenta u Sloveniji: ‘Polomit ćemo ti noge, skidaj taj dres’

Hrvatski nogometaš Fran Tomek proživio je neugodne trenutke tijekom posljednje prvenstvene utakmice Kopera protiv Brinja iz Grosuplja. Bivši igrač Dinama, koji već dvije sezone nastupa za slovenskog prvoligaša, objavio je da su ga pojedinci s tribina vrijeđali na nacionalnoj osnovi te mu upućivali prijetnje.

Incident se dogodio u osjetljivom trenutku za Koper. Slovenska momčad prethodno je doživjela bolan europski poraz od NSÍ Runavíka. Nakon pobjede 2:0 na Farskim otocima, Koper je u uzvratu ispustio prednost i na kraju ispao nakon izvođenja jedanaesteraca.

Samo nekoliko dana poslije uslijedio je i prvenstveni remi protiv novog prvoligaša Brinja iz Grosuplja, nakon kojeg je nezadovoljstvo dijela navijača preraslo granice sportske kritike.

Tomek se poslije utakmice oglasio na Instagramu.

„Jučer sam doživio nešto što nema nikakve veze s nogometom. Naši ‘navijači’ vrijeđali su me na temelju moje nacionalnosti. Nazivali su me ustašom i vrijeđali moju obitelj. Uz to sam dobio i određene prijetnje“, napisao je hrvatski veznjak.

Naglasio je kako lošiji rezultati ne mogu biti opravdanje za govor mržnje i prijetnje.

„U posljednje dvije godine koje sam proveo u Koperu uvijek sam davao svoj maksimum, bez obzira na probleme i različite ozljede. Svaka kritika uvijek je dobrodošla, ali u nogometu nema mjesta mržnji i prijetnjama“, poručio je.

Nakon njegove javne objave stupili smo u kontakt s 24-godišnjim nogometašem, koji nam je opisao što se događalo uz teren, kako je reagirao u tom trenutku i kakav je stav zauzeo klub.

Koper iza sebe ima ispadanje iz Europe i slabiji rezultat u prvenstvu. Smatrate li da su ti rezultati utjecali na incident?

„Sigurno su lošiji rezultati i igre općenito utjecali na atmosferu. Psihički smo kao momčad bili u lošem stanju nakon utakmice protiv Runavíka i tada je najteže igrati. Na posljednjoj utakmici zamjerili su to što su vidjeli da su se neki igrači smijali. Očito su nešto krivo vidjeli i pogrešno zaključili, a to su zamjerili i meni. Naravno, ja nisam takav. Profesionalac sam i ostao sam mirne glave. Pogriješili su, a većina mi se poslije ispričala. Ipak, ništa od toga nije razlog da se takvo što uopće dogodi.“

Tomek nam je potom detaljnije opisao situaciju koja se odvijala dok se nalazio uz rub travnjaka.

„Kod kornera smo bili Leo Rimac i ja. Vrijeđanje je prvo bilo usmjereno prema meni, a nešto kasnije i prema njemu. Vrijeđali su i Iličića te našeg pomoćnog trenera, dakle većinom nas četvoricu. Međutim, tih petnaestak minuta najveći dio uvreda bio je usmjeren prema meni. Izgledalo je kao da su ciljano došli tamo vrijeđati.“

Hrvatski veznjak otkrio je i kakve je poruke čuo s tribina.

„Najprije su govorili da sam ustaša i da od**em iz kluba. Zatim su rekli: ‘Polomit ćemo ti noge, skidaj taj dres.’ U tom trenutku pokušao sam se usredotočiti na igru, ali sve se čuje sa strane i poslije utječe na tebe.“

Foto: Nikola Mitic/SPORTIDA/Sipa Press/Profimedia

U Koperu ste već dvije godine. Je li ovo prvi takav incident koji ste doživjeli?

„Da, ovo je stvarno prvi takav incident i nadam se da će biti posljednji. Kada ti vlastiti navijači govore takve stvari, onda se ni u klubu ne možeš osjećati potpuno sigurno niti se možeš opustiti.“

Kakav je bio odgovor kluba? Je li netko razgovarao s vama nakon incidenta?

„U međuvremenu su me zvali iz kluba. Pokušavaju pronaći način da se situacija riješi. Vidjet ćemo ovih dana što će biti.“

Tomek je tako jasno razdvojio nezadovoljstvo navijača sportskim rezultatima od ponašanja koje prelazi granice prihvatljivoga. Kritiku svojih nastupa ne osporava, ali ističe da uvredama na nacionalnoj osnovi, prijetnjama i napadima na obitelj nije mjesto u nogometu.

Upit o incidentu i događajima na posljednjoj utakmici poslali smo i Koperu, a odgovor kluba objavit ćemo nakon što ga zaprimimo.

Fran Tomek bivši je junior Dinama. U mlađim kategorijama nastupao je za Dinamo i Inter Zaprešić, a stigao je i do druge momčadi zagrebačkog kluba. Za prvu momčad Dinama nije upisao službeni nastup, dok je u SHNL-u jednom zaigrao u dresu Gorice. Zanimljivo, taj jedini nastup ostvario je upravo protiv Dinama, dok je bio na posudbi u turopoljskom klubu.

Dinamo je napustio 2023. godine i karijeru nastavio u Dubravi, a već u siječnju 2024. potpisao je za Koper, čiji je član i danas. U slovenskoj momčadi nametnuo se kao standardni prvotimac i jedan od važnijih igrača momčadi koja je izborila nastup u europskim natjecanjima. Prošle je sezone u slovenskom prvenstvu postigao devet pogodaka u 27 nastupa, dok njegovu tržišnu vrijednost Transfermarkt procjenjuje na 500 tisuća eura.

Tomek je prošao i mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Hrvatsku je predstavljao u selekcijama do 15, 16, 17 i 20 godina.