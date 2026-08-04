Hrvat proživio pakao od vlastitih navijača: 'Nazivali su me ustašom i vrijeđali mi obitelj'

Težak početak sezone uzdrmao je Nk Koper. Nakon neočekivanog ispadanja iz Europe na Farskim otocima i skromnog remija protiv Brinja iz Grosuplja, napetosti oko slovenskog prvoligaša dosegnule su novu razinu. U središtu neugodnog incidenta našao se hrvatski veznjak Fran Tomek, bivši igrač Dinama koji već dvije sezone nosi dres Kopera.

Dvadesetčetverogodišnji nogometaš oglasio se na društvenim mrežama i otkrio da su ga pojedini pripadnici Koperove navijačke skupine Tifozi vrijeđali na nacionalnoj osnovi tijekom posljednje prvenstvene utakmice.

„Jučer sam doživio nešto što nema nikakve veze s nogometom“, započeo je Tomek svoju objavu na Instagramu.

Naveo je kako su uvrede bile usmjerene i prema njegovoj obitelji, a tvrdi da je primio i prijetnje.

„Naši ‘navijači’ vrijeđali su me na temelju moje nacionalnosti. Nazivali su me ustašom i vrijeđali moju obitelj. Uz to sam dobio i određene prijetnje“, poručio je hrvatski nogometaš.

Tomek je istaknuo kako loši rezultati ne mogu biti opravdanje za govor mržnje niti za prijetnje igračima. Naglasio je i da je tijekom dvije godine provedene u klubu uvijek pokušavao dati maksimum, bez obzira na probleme i ozljede s kojima se susretao.

„Loši rezultati nikada ne smiju biti razlog za govor mržnje i prijetnje. U posljednje dvije godine koje sam proveo u Koperu uvijek sam davao svoj maksimum, bez obzira na probleme i različite ozljede“, napisao je.

Objavu je zaključio jasnom porukom da kritike smatra legitimnim dijelom profesionalnog sporta, ali da vrijeđanju i mržnji nije mjesto na stadionima.

„Svaka kritika uvijek je dobrodošla, ali u nogometu nema mjesta mržnji i prijetnjama“, poručio je Tomek.

Koper se trenutačno nalazi na četvrtom mjestu slovenske Prve lige, a novu priliku za izlazak iz rezultatske krize imat će u nedjelju na zahtjevnom gostovanju kod Maribora. Ipak, prije sportskih pitanja klub će se morati suočiti s ozbiljnim incidentom koji je zasjenio događanja na travnjaku.