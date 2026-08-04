Iskusni stručnjak i bivši igrač Plavih: 'Sopić dobro poznaje Dinamo, ali ovo je najvažnije'

Dinamo u 20 sati na Maksimiru igra svoju treću europsku utakmicu ove sezone. Nakon teškog dvomeča s Thunom i prolaska nakon produžetaka, zagrebačke Modre očekuje, na papiru, nešto lakši suparnik. Dolazi litavski prvak Kauno Žalgiris koji od nedavno vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić.

Sopa jako dobro poznaje Dinamo, ali da mu samo to poznavanje Dinama neće puno pomoći na Maksimiru, smatra Dražen Besek, trener NK Varteksa koji je za naš portal najavio današnju utakmicu Dinama i Žalgirisa.

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"Kvaliteta je na strani Dinama, ali treba to pokazati na terenu i to je tako uvijek u nogometu. Prognoze su jedno, a stvarnost u 90 minuta drugo. Naravno da Dinamo posjeduje kvalitetu i kad se pogledaju odnosi igrača koji igraju za Dinamo i Žalgiris, prednost je na strani hrvatskog prvaka. U ovoj utakmici ne bi smjelo biti niti pitanje želje. Dinamo mora biti koncentriran, ne smije se dogoditi neka crna minuta koja bi ih stavila u minus i da se dogodi da moraju hvatati rezultat. U ovoj postavci snaga, Dinamo je sposoban polučiti dobar rezultat koji bi značio da u uzvratu ne mora strepiti za rezultat", počeo je najavu Besek.

Kakav Žalgiris očekuje?

"Čvrsti blok i igru na maksimalnu energiju jer je Sopić trener koji želi da svaki igrač daje svoj maksimum na svojoj poziciji. Najteže će biti probiti taj blok jer Dinamo očekuje blok od 8-9 igrača i brza tranzicija. Trebat će naći puteve kako doći s loptom u 16 metara litavske momčadi. Bit će jako važna vezna linija, trebat će ubrzati protok lopte i prisiliti Žalgirisove igrače da ne mogu nakon oduzete lopte normalno izlaziti van.

Sigurno je da oni neće odustati i da će skupo prodati svoju kožu. To nije ništa novo i to bi se očekivalo od bilo kojeg Dinamovog protivnika na Maksimiru u ovoj fazi natjecanja. Nitko se neće predati, posebno ne u prvoj utakmici", smatra iskusni stručnjak koji je dres Dinama nosio od 1985. do 1991.

Željko Sopić jako dobro poznaje Dinamo, koliko je to važno?

"To poznavanje protivnika je u redu, ali ipak su igrači glavni i ne možete im sve prenijeti. Sopić poznaje Dinamo, ali igrači ne toliko, a oni su čimbenici na terenu. Sopić će im sigurno sve prezentirati, ali performans na terenu je odlučujući. Koliko dugo će ti igrači izdržati u koncentraciji, da ne pokleknu i dođu u minus? Čim padne rvi gol, odmah se to mijenja i drugačije se gleda na tijek utakmice, a onda je reakcija igrača najvažnija i uloga trenera će tu biti smanjena", kazao nam je Dražen Besek.

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Dinamo će biti, u odnosu na Thun, jači za Luku Stojkovića, jednog od nositelja Dinamove igre.

"Svaki dinamičan igrač, bilo u Dinamu ili negdje drugdje, je jako važan, posebno u veznoj liniji. To je igrač koji uvijek može promijeniti ritam, uvijek nosi nešto više i čim se stvori taj igrač viška, a to je jako važno protiv protivnika u zatvorenim varijantama, odmah je to plus za ekipu koja mora probiti te formacije. Stojković je potencijal koji se mora potvrđivati, a vjerujem da će se potvrđivati", rekao je iskusni trener.

Što bi zadovoljilo Dinamo pred gostovanje u Litvi?

"Možemo mi pričati o više golova razlike, ali svaka pobjeda je dobra, a pogotovo je dobra ako kontrolirate igru. Najvažnije je koliko Dinamo može kontrolirati igru. Onda se ne mora bojati niti za uzvrat. Mislim da Dinamo neće imati problema s te strane. Ne bih htio prognozirati rezultat jer mislim da je u ovoj situaciji svaka pobjeda važna jer Dinamo može pobijediti 2-3 gola razlike, ali opet će biti važno kako će odigrati uzvrat. U Europi nema kredita koji može garantirati išta ako nisi spreman da na dvije utakmice budeš na razini", zaključio je Besek.