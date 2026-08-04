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Dragan Bjelogrlić: glumac, redatelj i čovjek koji je zaboravljeno selo pretvorio u Hollywood

Dragan Bjelogrlić: glumac, redatelj i čovjek koji je zaboravljeno selo pretvorio u Hollywood
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Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Malo je umjetnika na regionalnoj sceni koji s takvom lakoćom i uspjehom vladaju ispred i iza kamere kao Dragan Bjelogrlić

4.8.2026.
11:38
Hot.hr
Sasa Miljevic/PIXSELL
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U karijeri dugoj više od četiri desetljeća, Bjelogrlić se profilirao ne samo kao jedan od najprepoznatljivijih glumaca svoje generacije, već i kao vizionarski redatelj i producent čiji projekti pomiču granice i osvajaju publiku. Njegov bogat i raznolik opus, od ratnih drama do modernih trilera, dostupan je na platformi Voyo, koja gledateljima nudi jedinstven uvid u evoluciju ovog svestranog autora, uključujući i dugoočekivanu drugu sezonu hit serije 'Senke nad Balkanom'.

Dragan Bjelogrlić: glumac, redatelj i čovjek koji je zaboravljeno selo pretvorio u Hollywood
Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Od kultnog Boba do beskompromisnog producenta

Iako ga je uloga šarmantnog Slobodana 'Bobe' Popadića u kultnoj seriji 'Bolji život' lansirala u zvjezdanu orbitu i donijela mu popularnost diljem bivše Jugoslavije, Bjelogrlić je vrlo rano pokazao da se ne zadovoljava statusom glumačke zvijezde. U turbulentnim devedesetima, u vrijeme kada je državni sustav financiranja kinematografije bio u kolapsu, prepoznao je nužnost preuzimanja kontrole nad vlastitom sudbinom. S kolegom Nikolom Kojom osnovao je produkcijsku kuću i hrabro zakoračio u producentske vode, što je u to vrijeme bio potez koji su mnogi iz branše gledali s podozrenjem. Upravo iz tog razdoblja proizašla su neka od najvažnijih ostvarenja regionalne kinematografije, poput kultne antiratne drame 'Lepa sela lepo gore' i kontroverznih 'Rana' , filmova koji su beskompromisno zrcalili mračnu stvarnost svoga vremena. 

Dragan Bjelogrlić: glumac, redatelj i čovjek koji je zaboravljeno selo pretvorio u Hollywood
Foto: RTL

Baranda: kako je fikcija stvorila 'banatski Hollywood'

Jedan od najfascinantnijih aspekata Bjelogrlićeve karijere jest njegova sposobnost da fikciju pretvori u opipljivu stvarnost. Najbolji primjer za to je serija 'Vratit će se rode', priča o dvojici beogradskih gubitnika koji spas od dugova traže u zabačenom banatskom selu. To selo, Baranda, stvarno je mjesto koje je prije serije bilo poznato tek kao stanište bijelih roda. Pretvorio je Barandu u turističku atrakciju. Bjelogrlić je otišao korak dalje. Prepoznavši potencijal lokacije, ondje je izgradio 'Baranda Film Studio', najveći filmski studio na otvorenom u Srbiji. Tako je zaboravljeno selo postalo epicentar filmske industrije, svojevrsni 'banatski Hollywood', u kojem su kasnije snimani i drugi njegovi megaprojekti, poput filma i serije 'Montevideo, Bog te video'.

Dragan Bjelogrlić: glumac, redatelj i čovjek koji je zaboravljeno selo pretvorio u Hollywood
Foto: Milica Cvetkovic

Mračne tajne Balkana u sjeni povijesnih previranja

Kao kruna njegove redateljske i produkcijske karijere ističe se serija 'Senke nad Balkanom', ambiciozni povijesni triler smješten u turbulentno razdoblje Kraljevine Jugoslavije između dva svjetska rata. U ovom projektu, za koji je inspiraciju pronašao u serijama poput 'Boardwalk Empire', Bjelogrlić je objedinio sve svoje talente - on je kreator, redatelj i tumač jedne od glavnih uloga, inspektora Andra Tanasijevića. Serija se odlikuje vrhunskom produkcijom, kompleksnom pričom koja isprepliće povijesne činjenice s fikcijom, te mračnom atmosferom Beograda kao 'europske Kolumbije' toga doba, središta trgovine opijumom, političkih intriga i okrutnih ubojstava. 'Senke nad Balkanom' postale su regionalni fenomen, hvaljene od publike i kritike zbog hrabrosti da se bave kontroverznim temama i zaboravljenim poglavljima povijesti.

Dragan Bjelogrlić: glumac, redatelj i čovjek koji je zaboravljeno selo pretvorio u Hollywood
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Galerija kompleksnih likova na platformi Voyo

Osim spomenutih naslova, Voyo nudi presjek Bjelogrlićevih upečatljivih uloga koje svjedoče o njegovoj glumačkoj širini. U trileru 'Južni vetar' ostvario je jednu od svojih najboljih uloga kao narkobos Car. U seriji 'Tajkun' maestralno tumači glavnu ulogu omraženog poslovnog mogula Vladana Simonovića, čije se carstvo urušava pod pritiskom konkurencije i vlastite prošlosti. Film 'Rat uživo' vodi nas u vrijeme NATO bombardiranja Beograda, gdje Bjelogrlić glumi producenta koji pokušava završiti film u nemogućim uvjetima, dok u novijem trileru 'Trag divljači'  tumači lik Miloja u priči o političkom ubojstvu iz 1979. godine.

Od ponedjeljka 10.8. na platformi Voyo gledaj dugo očekivanu drugu sezonu serije 'Senke nad balkanom'.

VoyoDragan BjelogrlićFilmSerija
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