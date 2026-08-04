Bombastična najava Turudića: 'Radimo na velikom predmetu povezanom s nacionalnom sigurnošću'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u ponedjeljak je u emisiji RTL Danas otkrio da se trenutačno radi na velikom predmetu u koji je uključena i nacionalna sigurnost.

"Trenutačno imamo jedan veliki predmet. U početku nije bio naročito perspektivan, kako mi to kažemo, a u njega je uključena i nacionalna sigurnost. Na njemu se vrlo intenzivno radi. Ne znamo što sutra nosi", rekao je Turudić.

Na pitanje o kakvom je slučaju riječ, glavni državni odvjetnik kazao je da ne može iznositi pojedinosti, ali je otkrio da se radi o sofisticiranom načinu počinjenja kaznenih djela.

Velike akcije USKOK-a

Turudić je komentirao i velike akcije USKOK-a koje se u posljednje vrijeme događaju gotovo svakodnevno.

"To sada polako jenjava, međutim nikada ne možemo znati. Možda će nešto biti već sutra, stalno se nešto događa", rekao je.

U slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Lici, u kojem su osumnjičeni bračni par Šincek, rekao je da je predmet trenutačno u fazi istrage te da je pravomoćno potvrđeno rješenje o provođenju istrage.

Dodao je da je završeno opsežno vještačenje Geotehničkog fakulteta, koje s dopunama ima oko 350 stranica. O rezultatima je kratko rekao kako "nalaz nije sjajan" te da je utvrđeno zagađenje na području Like.

Na pitanje o mogućnosti objave vještačenja prije završetka sudskog postupka, Turudić je rekao da za to postoji zakonska mogućnost ako je riječ o javnom interesu. Smatra da u ovom slučaju javnost ima pravo znati razmjere i posljedice zagađenja.

USKOK u Hajduku

Potvrdio je da USKOK provodi izvide povezane s Hajdukom, istaknuvši da je riječ o uobičajenom postupku provjere nakon zaprimljenih dojava ili informacija o mogućim nepravilnostima.

Objasnio je da izvidi ne znače da postoji zaključak o počinjenju kaznenog djela, već da se provjeravaju dostupne informacije i prikupljaju podaci kako bi se utvrdilo ima li elemenata za daljnje postupanje.

Na pitanje postoji li sukob interesa s obzirom na to da je navijač Hajduka, Turudić je to odbacio. Poručio je da bi jednako postupio prema Hajduku, Dinamu ili bilo kojoj drugoj instituciji.

Slučaj Željka Keruma

Među posljednjim poznatijim osobama uhićenima u akcijama USKOK-a je Željko Kerum. Na tvrdnje da je Kerum možda znao da će biti uhićen jer je ranije objavljivao brojne objave na društvenim mrežama, Turudić je rekao da ne zna je li imao takva saznanja.

Dodao je da, čak i ako je znao da bi mogao biti uhićen, nije otkrio sadržaj dokaznih ili izvidnih radnji, što bi predstavljalo kazneno djelo.

Govoreći o tome da se posljednjih mjeseci dio uhićenih osoba vrlo brzo pušta na slobodu, Turudić je objasnio da trajanje pritvora ovisi o okolnostima svakog pojedinog slučaja. Naglasio je da neki osumnjičenici budu zadržani kratko, dok drugi provedu noć u pritvorskoj jedinici, ovisno o opsegu pretraga i drugim radnjama.

Istaknuo je da je kod uhićenja ključno osigurati dokaze i spriječiti moguće utjecanje na svjedoke, a ne samo samo uhićenje osobe. Dodao je da razlozi za uhićenje postoje kada postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo i opasnost od uništavanja tragova ili ometanja postupka.

Turudić o Vedranu Pavleku: 'Znamo gdje se nalazi'

U slučaj Vedrana Pavleka, Turudić je rekao da je u tijeku postupak njegova izručenja Hrvatskoj. Kazao je da se Pavlek protivi izručenju i koristi sva pravna sredstva koja mu omogućuju zakoni Kazahstana.

Objasnio je da se postupak vodi kroz međunarodnu pravnu pomoć između Hrvatske i Kazahstana, uz posredovanje Interpola, te da DORH nema izravnu komunikaciju s kazahstanskim pravosudnim tijelima.

Na tvrdnje da bi Pavlek eventualnim dobivanjem kazahstanskog državljanstva mogao izbjeći izručenje, Turudić je rekao da smatra kako je riječ samo o spekulacijama. Izrazio je optimizam da će Pavlek ipak biti izručen Hrvatskoj u dogledno vrijeme.

Govoreći o dokaznom materijalu u predmetu, Turudić je rekao da se ne radi o "crnim bilježnicama", već o mobitelima i prijenosnim računalima iz kojih treba pregledati oko 120 tisuća dokumenata. Dodao je da taj opsežan posao još nije ni približno završen.

Slučaj Costabella

Odbacio je optužbe zastupnika Marina Miletića da u slučaju Hiltona, odnosno Costabelle, štiti politički povezane osobe iz HDZ-a i SDP-a. Takve tvrdnje nazvao je "ridikuloznima".

Govoreći o izvidima, rekao je da se provjeravaju sve okolnosti oko koncesije za plažu ispred hotela Costabella. Podsjetio je da je koncesija dodijeljena 2015. godine na razdoblje od 30 godina te da je riječ o posebnom slučaju jer ju je tada izdala država, a ne županija.

Istaknuo je da se provjerava naplaćuje li hotel pristup plaži preko svog zemljišta, dok je nesporno da se do plaže može doći morskim putem. Turudić je poručio da će se tek nakon provjera utvrditi postoje li nepravilnosti te odbacio tvrdnje da se nekome pogoduje.