Plenkovićeva ministrica komentirala objave o velikoj aferi: 'Strašno i neistinito'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je, komentirajući medijske objave o aferi 3D snimanja oštećenih objekata nakon potresa koju je istraživao EPPO, da je riječ o "strašnoj insinuaciji i neistini".

''Dok su trajali izvidi, nismo mogli javno iznositi podatke. Izneseno je užasno puno neistina i minimalni profesionalizam onih koji i dalje potenciraju ovu priču bio bi da se pročitaju javno dostupni podaci Ministarstva kulture i medija kako bi se vidjelo da je riječ o strašnoj insinuaciji i neistini'', kazala je Obuljen Koržinek.

Ministrica je sudjelujući u srijedu na završnoj konferenciji projekta "Izrada projektne dokumentacije i provedba mjera zaštite zgrade Muzeja Mimara, Rooseveltov trg 5, Zagreb", održanoj u obnovljenoj zgradi Muzeja Mimara, istaknula da je Ministarstvo poduzelo hitne mjere neposredno nakon potresa i u kratkim rokovima kvalitetno obnovilo više od 500 objekata.

"Cijelo vrijeme smo komentirali da će, ako je bilo tko tijekom postupka pokušao zloupotrijebiti situaciju krize, odgovarati. Međutim, zadnje nagodbe pokazuju da cijeli ovaj postupak nije imao veze s Ministarstvom kulture i medija, već da je novac, ako je bio izvučen, bio izvučen iz Geodetskog fakulteta", naglasila je.

'Slobodno možete pogledati te podatke i usporediti'

Dodala je da su naručene snimke plaćene po najnižoj iskazanoj cijeni te da su one u vlasništvu Ministarstva. "Sada je već više od godinu dana sve javno dostupno na našim internetskim stranicama i svatko tko želi izvještavati istinito, slobodno može pogledati te podatke i usporediti s onim što je izlazilo u javnost", nadodala je.

Obuljen Korižinek je podcrtala da je sve napravljeno po zakonu te dodala da Ministarstvo nije moglo niti je trebalo nadzirati one koji su taj posao realizirali.

"Kada se pogledaju podaci i sve što je javno objavljeno, minimalno je da oni koji su o tome pisali i govorili da barem prestanu iznositi neistine ukoliko ne nalaze potrebu za isprikom", zaključila je.

Sredstva iz fondova EU za 3D snimanje oštećenih objekata, koja je provodio zagrebački Geodetski fakultet, našla su se pod povećalom europskih istražitelja zbog sumnji u preplaćene iznose. Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu je u prosincu 2025. podigao optužnice protiv više osoba, dok ministrica ističe da Ministarstvo nije nadležno za kontrolu trošenja novca na fakultetima, kao i da su cijene snimanja bile opravdane.