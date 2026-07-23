Uhićen direktor Hrvatskog olimpijskog odbora: Bio je na Pavlekovoj listi?

Direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Damir Šegota uhićen je u četvrtak ujutro, doznaju 24sata.

Prema pisanju tog portala, Šegota je s 30.000 eura bio na popisu Vedrana Pavleka, bivšeg prvog čovjeka hrvatskog skijanja kojeg se tereti da je vodio zločinačko udruženje koje je od 2014. do 2026. godine iz Hrvatskog skijaškog saveza izvuklo 30 milijuna eura.

Uhićena i supruga?

Neslužbeno se doznaje da je uhićena i Šegotina supruga zbog sumnje na pranje novca.

O uhićenjima se oglasio i Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) koji navodi da se na području Zagreba provode uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više osoba zbog koruptivnih kaznenih djela.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

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