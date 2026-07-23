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RADOVI I KVAROVI /

Dio Zagrepčana jutros ostao bez vode: Poznato kada se očekuje normalizacija

Dio Zagrepčana jutros ostao bez vode: Poznato kada se očekuje normalizacija
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom 'VODA ZA PIĆE'

23.7.2026.
9:08
Jaga Komazec
Marko Lukunic/PIXSELL
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Zbog radova i kvarova na vodoopskrbnoj mreži, dio potrošača u Zagrebu u srijedu je privremeno bez vode.

Zbog prespoja cjevovoda bez vode je dio potrošača u Ulici Starča u Lučkom, i to do 11 sati. Zbog popravka hidranta bez vode su i potrošači u Ulici Jakova Gotovca, Horvatnici i Unačkoj ulici, a normalizacija opskrbe očekuje se do 12 sati.

Bez vode je i dio potrošača u Markuševcu, zbog puknuća cjevovoda. Zahvaćene su ulice Fuljatkov brijeg, Gradečak lijevi, Jordanići, Šelendići i Deščevec, a otklanjanje problema očekuje se do 14 sati.

Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE", poručuju iz Zagrebačkog holdinga.

Radovi i na toplinskom sustavu

Uz prekide u vodoopskrbi, zbog radova na toplinskom sustavu obustavljena je i isporuka toplinske energije u zagrebačkom naselju Savica.

Iz HEP-Toplinarstva navode da su zahvaćeni korisnici na adresama Gruška 12–16, 18, 20 i 22 te Lastovska 3–7 i 9–17. Radovi traju od 8 sati ujutro do kasnih večernjih sati.

Hep ZagrebVodaVoda Za PićeNedostatak Vode
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