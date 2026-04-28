FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VAŽNA OBAVIJEST

Neki imaju pravo na besplatne ZG vrećice, jeste li među njima? Evo gdje ih preuzeti

Neki imaju pravo na besplatne ZG vrećice, jeste li među njima? Evo gdje ih preuzeti

28.4.2026. 15:23
danas.hr
×
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

28.4.2026.
15:23
danas.hr
Emica Elvedji/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Zagrebački holding podsjeća stanovnike Hrelića, Jakuševca i Mičevca da do 30. travnja mogu preuzeti besplatne ZG vrećice.

Vrećice se mogu preuzeti u poslovnicama Holding centra: Ulica Grada Vukovara 41 (radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 16 sati, srijedom od 8 do 20 sati, Dubečka 2 (radno vrijeme: ponedjeljak -petak od 7-14 sati).

Korisnici s područja Hrelića i Jakuševca vrećice mogu osobno preuzeti za svoje kućanstvo temeljem predočenog računa Zagrebačkog holdinga/Čistoće i osobne iskaznice.

Korisnici s područja Mičevec vrećice mogu preuzeti za svoje kućanstvo/kućni broj uz predočenje osobne iskaznice.

Tko još ima pravo na besplatne ZG vrećice?

Pravo na besplatne ZG vrećice imaju i druge skupine građana: oni koji jednom mjesečno koriste uslugu reciklažnog dvorišta najmanje pet mjeseci zaredom kao i kućanstva u kojima živi djete do 3 godine, koje koristi pelene. 

Pravo na besplatne ZG vrećice imaju i kućanstva u kojima stanuje osoba koja koristi pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav i obloge za rane za kronične bolesnike.

Za ostvarenje prava na besplatne ZG vrećice potrebno je popuniti obrasce i formulare koji se nalaze na stranicama Holdinga, a koje možete preuzeti na njihovoj stranici. 

POGLEDAJTE VIDEO Pitali smo građane kako štede: 'Iskreno, jedan mjesec platim režije, drugi ne'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike