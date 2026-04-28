Neki imaju pravo na besplatne ZG vrećice, jeste li među njima? Evo gdje ih preuzeti

Zagrebački holding podsjeća stanovnike Hrelića, Jakuševca i Mičevca da do 30. travnja mogu preuzeti besplatne ZG vrećice.

Vrećice se mogu preuzeti u poslovnicama Holding centra: Ulica Grada Vukovara 41 (radno vrijeme: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 8 do 16 sati, srijedom od 8 do 20 sati, Dubečka 2 (radno vrijeme: ponedjeljak -petak od 7-14 sati).

Korisnici s područja Hrelića i Jakuševca vrećice mogu osobno preuzeti za svoje kućanstvo temeljem predočenog računa Zagrebačkog holdinga/Čistoće i osobne iskaznice.

Korisnici s područja Mičevec vrećice mogu preuzeti za svoje kućanstvo/kućni broj uz predočenje osobne iskaznice.

Tko još ima pravo na besplatne ZG vrećice?

Pravo na besplatne ZG vrećice imaju i druge skupine građana: oni koji jednom mjesečno koriste uslugu reciklažnog dvorišta najmanje pet mjeseci zaredom kao i kućanstva u kojima živi djete do 3 godine, koje koristi pelene.

Pravo na besplatne ZG vrećice imaju i kućanstva u kojima stanuje osoba koja koristi pomagala za probavni sustav i stoma pomagala, pomagala za urogenitalni sustav i obloge za rane za kronične bolesnike.

Za ostvarenje prava na besplatne ZG vrećice potrebno je popuniti obrasce i formulare koji se nalaze na stranicama Holdinga, a koje možete preuzeti na njihovoj stranici.

