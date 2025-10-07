Što se dogodilo s plavim ZG vrećicama? 'Gospon, to vam više nitko ne kupuje...'

Prošle su pune tri godine otkako je gradonačelnik Tomislav Tomašević donio odluku kojom je uveo ZG vrećice u metropolu koje su bile dio novog načina prikupljanja i odvoza otpada. Projekt je trebao povećati učinkovitost prikupljanja i smanjiti količinu miješanog otpada koji završava na odlagalištima. Tako su za miješani komunalni otpad uvedene ZG vrećice različitih volumena, od 10, 20 i 40 litara. Pakiranje od 10 komada košta od 2,64 eura za 10 litara, 5,30 euro za 20, te 10,62 eura za vrećice od 40 litara.

I što imamo danas. Mnogi građani imaju dojam da je projekt propao, brojni kvartovi su i dalje puni smeća, kontejneri stoje na otvorenom, prekrcani svime i svačime, te se i letimičnim pogledom može vidjeti da plavih ZG vrećica u kontejnerima za miješani otpad - baš i nema. I ne samo to, čini se kako se iste baš i ne kupuju.

"Baš sam se iznenadio neki dan u trgovini. Kad sam zatražio od blagajnika te plave vrećice, dok mi ih je davao, pogledao me u čudu i rekao: 'Gospon, to vam više nitko ne kupuje'. I neki oporbeni gradski zastupnici nedavno su kazali kako smatraju da mjera nije zaživjela, da je sustav nepravedan i da bi odluku o plavim vrećicama trebalo ukinuti.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Holding: Imamo stalan rast odvojeno sakupljenog otpada

No, u Holdingu vide stvari malo drugačije.

"Nakon uvođenja novog modela naplate javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, od kad su u primjeni ZG vrećice, Zagreb treću godinu zaredom bilježi povećanje udjela odvojeno sakupljenog otpada. U 2024. godini, udio odvojeno sakupljenog otpada dodatno se povećao za 6,4 posto, te je za 60 posto veći nego referentne 2022. godine. Istovremeno, udio miješanog komunalnog otpada u tom je periodu smanjen za gotovo četvrtinu", navode u Holdingu.

Također, nastavljaju u Holdingu, uvođenjem ZG vrećica uvedena je zakonska obveza primjene modela 'onečišćivač plaća'.

"Uz fiksnu cijenu usluge, građani kupnjom ZG vrećica u koje se odlaže miješani komunalni otpad plaćaju varijabilnu cijenu javne usluge. Većim odvajanjem otpada građani mogu smanjiti trošak koji plaćaju za javnu usluge, jer većim odvajanjem, imaju manju potrebu za kupnjom ZG vrećica", stoji u odgovoru Holdinga.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

Do sada prodano 54,68 milijuna ZG vrećica

Navode kako je do sada prodano 54 milijuna 680 tisuća ZG vrećica različitih volumena, od čega je u prvih 8 mjeseci 2025. godine prodano 8 milijuna 779 tisuća ZG vrećica.

E sada, ako ćemo cjepidlačiti mogli bismo ustanoviti iduće. Ako je ukupno do sada prodano 54,68 milijuna ZG vrećica, to bi sugeriralo da se prosječno godišnje proda njih 18,22 milijuna, što bi bilo 1,5 milijuna mjesečno. Tom računicom dolazimo do brojke od 12,15 milijuna koliko ih je Holding trebao prodati u prvih osam mjeseci - a nije. Dakle nešto baš i ne štima...

Što se tiče, pak, kazni, one su propisane Odlukom o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, Odlukom o komunalnom redu, a postoje i sudske sankcije jer je odlaganje otpada na javne površine i prekršaj.

Naplaćeno 2,5 milijuna eura kazni

"Čistoća je tu nadležna za provođenje kontrole i kažnjavanje radi korištenje ZG vrećica, i unazad tri godine izdano je preko 53.469 kazni u vrijednosti od preko 2,5 milijuna eura. Oko 2/3 kazni odnosi se na privatne korisnike, a oko 1/3 na poslovne korisnike. Od početka uvođenja novog modela, djelatnici Čistoće i komunalnog redarstva redovito obilaze teren te kontroliraju je li otpad odložen na propisan način. Ukoliko se utvrdi da je otpad nepropisno odložen, izdaje se kazna počinitelju sukladno utvrđenom stanju i Odluci o ugovornoj kazni", navode u Holdingu.

Za kraj, u Zagrebačkom holdingu navode kako oni sve vrećice za odlaganje otpada (za mješani komunalni otpad, plastiku i biootpad) nabavljaju sukladno provedenim postupcima javne nabave koji su javno dostupni u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

