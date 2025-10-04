BURNO PRED POGLAVARSTVOM /

Bili smo na prosvjedu protiv 'ideološkog' zdravstvenog odgoja: 'Tomašević nam prodaje finte'

'Karte na stol' uzvikivali su roditelji-prosvjednici okupljeni ispred zagrebačkog Gradskog poglavarstva. Žele da ih gradonačelnik Tomašević uključi u izradu Zdravstvenog odgoja.

4.10.2025.
21:19
Katarina Brečić
Rtl Danas
Uzvikivanje "Karte na stol" poruka je upućena zagrebačkoj vlasti, da su protiv ideološki obojanog Zdravstvenog odgoja.

Inicijativa Karte na stol, na čelu s Leonardom Mesarićem, proziva udruge koje, kako kaže, promoviraju preverzne oblike seksualnog ponašanja: "Koji ne znaju jesu li binarni, nebinarni, fluidni, jednorozi, pa kako je moguće da takvi ljudi su blizu mjesta gdje se raspravlja o odgoju i obrazovanju i našoj djeci".

O zagrebačkoj vlasti druga članica inicijative Karte na stol, Josipa Nemet, dodaje: "Pričaju o svetinji svome kondomu i o njegovoj 100-postotnoj zaštiti, što je potuni nonsens. A nigdje na pričaju da ne štiti u potpunosti od HPV-a, herpesa i trudnoće".

Glavni organizator prosvjeda Leonard Mesarić, bivši je nogometaš Dinama i Lokomotive, koji putem inicijative Karte na stol traži da ih se uključi u izradu programa Zdravstvenog odgoja, koji iduće školske godine treba krenuti u zagrebačkim školama.

"Oni žele nas predribljati. Gradska vlast i povjerenstvo nam hoće prodati fintu. Fintu u obliku poluinformacija, izmotavanja, manipulacija", kaže Mesarić.

'Kurikulum će izraditi stručno Povjerenstvo'

Gradonačelnik Zagreba im odgovara - kurikulum će izraditi stručno Povjerenstvo. Naglašava da nije riječ ni o obveznom ni izbornom predmetu, već izvannastavnoj aktivnosti. "Kada predstavimo kurikulum, koji se još nije počeo izrađivati, a već idu napadi na njega, onda će svaki roditelj odlučiti hoće li njegovo dijete ići ili ne", poruka je Tomislava Tomaševića.

Pobuna dijela roditelja krenula je kada je udruga Status M na konferenciji posvećenoj seksualnom odgoju u školama, predstavila karte Seksalice. Negirali su da su namijenjene maloljetnicima. No aktivirale su dio građana. Uz Tomaševića staje i njihov kaolicijski partner u gradu, SDP.

"Grad u slučaju Zagreba predlaže školama određeni program i škole su te koje prihvaćaju ili ne prihvaćaju. Ne vidim razloga za nervozu", kaže predsjednik SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić, dok predsjednik Gradske skupštine, Matej Mišić, poručuje: ".Želimo ideološki neutralan zdravstveni odgoj, a teme o kojima se govori u Zdravstvenom odgodju su ključne za razvoj djece".

Prosvjednici ispred Gradskog poglavarstva uzvikivali su "članak 64", kako bi gradskoj vlasti pokazati da im Ustav jamči pravo da slobodno odlučuju o odgoju svoje djece. A podržalo ih je i nekoliko desnih političara.

Među njima i HDZ-ov europalamentarac Tomislav Sokol: "Ovdje se pokušava, na način da se zaobiđe ministarstvo, iskoristi rupa u zakonu, progura stvari koje su neprihvatljive", kao i DOMiNO-ova Branka Lozo koja vidi: "Nasilno uvođenje nekih novih pogleda na odgoj djece".

Prije 5 dana na ovu se temu oglasio i Kaptol i zatražio da u Zdravstvenom odgoju nema rodne ideologije.


