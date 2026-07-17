Kakvu vodu pijemo i je li sigurnija ona iz plastične boce ili slavine? 'Brojka je ohrabrujuća'

Hrvatska je prvi put izmjerila razinu mikroplastike u vodi za piće, a rezultati pokazuju da su koncentracije vrlo niske. U prosjeku je pronađena jedna čestica mikroplastike na sedam litara vode.

Istraživanje je provedeno prema jedinstvenoj europskoj metodologiji, a stručnjaci ističu kako su dobiveni rezultati usporedivi ili čak niži od dosad objavljenih podataka u drugim europskim zemljama.

Ravnatelj Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" Mario Šiljeg za RTL Danas otkrio je kako je riječ o prvim sustavnim nacionalnim podacima o prisutnosti mikroplastike u vodi za piće.

"Brojka je ohrabrujuća i jako zanimljiva zato što su to do sada jedni od najnižih podataka koji se, prema sustavnim kriterijima koje je uspostavila Europska komisija, analiziraju na području Europske unije", rekao je Šiljeg.

Istraživanje provedeno na 15 lokacija

Mjerenja su provedena na 15 lokacija diljem Hrvatske, a istraživanje je obuhvatilo i sirovu vodu prije obrade u vodovodnim sustavima te vodu koja dolazi do slavina građana.

Upravo je analiza procesa obrade vode pokazala dodatno pozitivan rezultat – uređaji u hrvatskim vodovodima uklanjaju oko 95 posto čestica mikroplastike prije nego što voda stigne do potrošača.

"Mjerili smo i mikroplastiku u sirovoj vodi prije same obrade i utvrdili da se na našim uređajima tijekom obrade vode ukloni oko 95 posto čestica mikroplastike", pojasnio je Šiljeg.

Najveći izazov bio je pronaći pravi način mjerenja

Mikroplastika se danas nalazi gotovo posvuda – u okolišu, hrani, površinskim i podzemnim vodama, pa tako može dospjeti i u vodu za piće.

Problem nije samo u samom mjerenju, već u pronalasku reprezentativnog uzorka.

Hrvatski stručnjaci razvili su uređaj koji omogućuje uzimanje takvog uzorka iz velikih količina vode.

"Nije problem izmjeriti koja je mikroplastika u vodi prisutna. Potrebno je iz velikog volumena vode, preko 1000 litara, izolirati reprezentativni uzorak i u njemu izmjeriti ovu česticu na sedam litara", objasnio je Šiljeg.

Hrvatska među zemljama s niskim razinama mikroplastike

U usporedbi s drugim europskim zemljama, rezultati istraživanja pokazuju da se Hrvatska nalazi među državama s vrlo niskim izmjerenim razinama mikroplastike u vodi za piće.

Šiljeg je istaknuo kako je pozitivno što su i rezultati istraživanja uvršteni u nacionalno izvješće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

"Jako mi je drago bilo vidjeti kako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo interpretirao naše rezultate i naveo u nacionalnom izvješću da su ovo podaci koji su usporedivi i manji nego što su dosad poznati i javno objavljeni podaci u drugim zemljama Europske unije", rekao je.

Voda iz slavine sigurna za piće

Na pitanje znači li istraživanje da je voda iz slavine sigurnija od one iz plastičnih boca, Šiljeg je istaknuo kako se obje vrste vode redovito kontroliraju i moraju zadovoljiti zdravstvene kriterije.

Razlika može nastati zbog načina čuvanja vode, osobito u plastičnim bocama koje su dugo izložene visokim temperaturama ili suncu.

"Ako imamo plastičnu bocu koja je stajala na suncu, posebno u ljetnim mjesecima, ili je oštećena, normalno je da će količina mikroplastike u takvoj vodi biti veća nego u vodi iz slavine", rekao je.

Dodao je kako je hrvatski sustav vodoopskrbe zdravstveno ispravan te da građani mogu sigurno piti vodu iz slavine.