Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva civila

Bivši čelnik SDSS-a u Topuskom Dragutin Ćelap (72) u četvrtak je na zagrebačkom Županijskom sudu osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva civila Marka Matijevića pokraj Starog Sela Topuskog 1991. godine, javlja Jutarnji list.

Ćelap se nije pojavio na sudu, rekao je da ne želi da ga se dovodi na izricanje presude iz istražnog zatvora.

Jutarnji list podsjeća da se Ćelapa teretilo da je 17. srpnja 1991., kao pripadnik srpske paravojne postrojbe Teritorijalne obrane Topusko, zajedno s pokojnim Radovanom Ćelapom i Milanom Kljajićem, iz automatskog oružja pucao u Matijevića dok je traktorom prolazio cestom Vranovina - Staro Selo Topusko.

Prema navodima tužiteljstva, trojicu su pripadnika srpske paravojske isprovocirali stihovi pjesme koju je Matijević pjevao vozeći traktor: "Bijela guska vodu pljuska, ova zemlja nije ruska".

Protiv Ćelapa se vodi i drugi postupak za ratni zločin. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci optužilo ga je da je u ožujku 1992. godine u Banskoj Selnici pokraj Karlovca, pucajući preko rijeke Kupe, usmrtio civila Franju Klešića, a taj postupak još nije pravomoćno okončan.