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Tri od tri za Hrvatsku: Mladi vaterpolisti nastavili oduševljavati u Zagrebu

Tri od tri za Hrvatsku: Mladi vaterpolisti nastavili oduševljavati u Zagrebu
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Foto: Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia

Hrvatska tako nakon tri kola ima tri pobjede i nastavlja potvrđivati visoke ambicije na domaćem Svjetskom prvenstvu.

5.8.2026.
20:30
Sportski.net
Pedja Milosavljevic/Sipa Press/Profimedia
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Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija nastavila je pobjednički niz na Svjetskom prvenstvu do 16 godina, koje se održava u Zagrebu. Izabranici Brune Sabionija u trećem su nastupu svladali Maltu i tako nakon uvjerljivih pobjeda protiv Gruzije i Australije zadržali stopostotan učinak u skupini.

Hrvatska je od početka nametnula ritam kojem malteška reprezentacija nije mogla parirati. Mladi hrvatski vaterpolisti kontrolirali su susret u oba smjera, a posebno su se istaknuli čvrstom obranom i učinkovitom igrom s igračem više.

Susret U-16 Svjetskog prvenstva u vaterpolu između Hrvatske i Malte mogli ste pogledati putem platforme Voyo.

Malta je najviše pokazala u posljednjoj četvrtini, jedinoj dionici u kojoj je uspjela postići više od jednog pogotka. Tada su malteški vaterpolisti dvaput zatresli hrvatsku mrežu, ali pitanje pobjednika već je bilo riješeno.

Hrvatska je realizirala devet od 12 napada s igračem više, dok je Malta iskoristila jednu od dvije takve prilike. Podatak da su Sabionijevi izabranici tijekom cijelog susreta napravili samo dvije osobne pogreške dodatno potvrđuje koliko su disciplinirano i uvjerljivo odradili utakmicu.

Za najboljeg igrača susreta proglašen je Deni Sappe, koji je postigao tri pogotka. Najučinkovitiji strijelac bio je Ante Domazet s pet pogodaka.

Hrvatska tako nakon tri kola ima tri pobjede i nastavlja potvrđivati visoke ambicije na domaćem Svjetskom prvenstvu. Sljedeći ispit očekuje je već u četvrtak protiv Nizozemske, a susret počinje u 18.50 sati. Izravan prijenos dostupan je putem platforme Voyo.

VaterpoloSvjetsko Prvenstvo U Vaterpolu
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