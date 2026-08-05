Mundijal ga lansirao u orbitu: Četrdesetogodišnji vratar potpisao za čileanskog giganta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

sada i službeno /

Vratar Zelenortskih Otoka Vozinha ostvario je transfer karijere nakon zapaženih nastupa na Svjetskom prvenstvu. Četrdesetogodišnji čuvar mreže potpisao je za čileanski Colo-Colo, a poručio je kako je oduvijek vjerovao da pripada velikom klubu.

Vozinha je na Mundijalu postao jedna od najpopularnijih priča i privukao veliku pozornost na društvenim mrežama. Imao je važnu ulogu u povijesnom nastupu Zelenortskih Otoka, koji su u svom prvom sudjelovanju prošli skupinu, a zatim tijesno izgubili od Argentine u šesnaestini finala.

U skupini su remizirali bez pogodaka s kasnijim prvakom Španjolskom, a bodove su osvojili i protiv Urugvaja te Saudijske Arabije.

Vozinha u Colo-Colo stiže iz portugalskog drugoligaša Chavesa. Tijekom karijere branio je i u Angoli, Cipru, Moldaviji i Slovačkoj.