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GENOCID U SREBRENICI /

Ramiza Gurdić: 'Jednog sina su mi ubili, drugog zaklali. Za meni je 11.7. svaki dan i svaku noć'

Obilježava se 31. godišnjica genocida u Srebrenici - jedinog sudski presuđenog genocida u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 

U srpnju 1995. vojska bosanskih Srba, predvođena ratnim zločincem Ratkom Mladićem, ubila je više od osam tisuća bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodna zajednica nije reagirala. Kako bi prikrili zločin, počinitelji su premještali posmrtne ostatke. Za genocid i druge zločine pred međunarodnim i domaćim sudovima dosad su osuđene 54 osobe.

Tisuće ljudi stigle su i danas u Potočare odakle su poslane poruke mira, ali i apel da poricanju genocida nema mjesta.

Cijelu priču pogledajte u prilogu

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11.7.2026.
20:00
Nikolina Matošević
Genocid U SrebreniciSrebrenicaObljetnica
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